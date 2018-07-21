Митинг в умирающем городе пенсионеров • 277 • Аналитика



Статья, которую вы сейчас читаете — не аналитика, не мнение, не новость. Это статья, выражающая чувства. Вы спросите, как может рассказ о митинге профсоюзов вызвать какие-то чувства?



В городе N. такого-то числа состоялся митинг местных профсоюзов на котором были подняты вопросы «бла-бла-бла»... Выступили Иванов, Петров и Сидоров... В конце митинга принята резолюция, одобряющая (осуждающая) это самое «бла-бла-бла»...









Но задания посетить этот митинг у меня не было. Да и не знал я о нем, если честно. Просто рассматривал очередную официалку местной Думы. Рассмотрели вопрос. Приняли решение. Выделили на... Рутина. Кроме одного сообщения! Омская областная Дума отказалась обсуждать проект пенсионной реформы — как антинародный!



Если читать по-человечески, то получается, что омская Дума, в большинстве своем единороссы, наплевала на собственного председателя и его проект реформы! А значит, омский спикер должен уже паковать чемоданы и выносить личные вещи из служебного кабинета. А и. о. губернатора должен срочно распускать этих бунтовщиков...







Тем более что на митинге 1 июля по поводу проекта реформы было около 5000 человек, которые тоже послали кремлевский проект и его авторов. И тут... Митинг федерации профсоюзов! Через 2 часа. Запланировано 1500 участников. И как усидеть на месте? Как не узнать мнение этих самых членов профсоюза?







В общем, я помчался потолкаться среди людей. Послушать. Понять состояние того самого абстрактного народа через состояние людей, состояние каждого человека. Народ-то в Сибири простой. Эмоции выражает этими, русскими эмоциональными словами! Что поделаешь, такой вот народ чувствительный...



Итак, спортивно-концертный комплекс имени Блинова. Омск. 18 июля 2018 года. Температура воздуха под 30. Солнце выжигает траву и людей. Будущие митингующие кучкуются в ближайших кустах в тени. Несколько полицейских маются возле рамок.



Какие-то женщины отчитывают мужика среднего возраста за плохую рассылку информации на предприятия о митинге. Тот вяло оправдывается. Рядом несколько мужиков, судя по куртке одного, работники аэропорта, спорят о действенности влияния такого вот митинга на правительство в Москве.







В другой кучке "подкустовиков" раздают черные шарики. 20%, 65% и 63%... На выбор. Понятно, что с подтекстом. Возраст выхода на пенсию и ставка НДС. И говорят, говорят, говорят... Но, дал слово — держи. Пришлось слушать. Хотя так хотелось поспорить!



А вообще, странно. Привыкнув к митингам политических партий и движений, поражаешься степенности профсоюзов. Наверное, такая уверенность в собственных силах приходит с годами. Точнее, с десятками лет борьбы. Рядом со мной стоят мужики явно не из офисного планктона. Килограммов на 600 общим весом на пятерых...



Спокойные, как удавы. А я в уме рисую картинку, когда перед ними активисты из пионерской организации навальнят начали бы "козлить". Как-то сложно представить, как они убеждают ребят вести себя по-человечески более 5 секунд. Как и стоящих на ногах "козлят" через 10 секунд... Доброта, она тут с кулаками... Сибиряки.







Митинг. Начало совершенно не впечатлило. Ни тебе государственного гимна и рук у сердца. Ни тебе вноса государственного флага и флага федерации профсоюзов. Сцена. С десяток мужчин и женщин. Несколько флагов. И просто выступают люди.























Даже не выступают, нет. Просто разговаривают с собравшимися. Врач о проблемах лечения людей. О том, что не может доктор лечить за 3 минуты. О том, что у нас мужчины даже сегодня не доживают до пенсии, продолжительность жизни 56 лет. О том, что не могут в сельской местности лечить. Некому и негде.



Выступает сельский учитель. Рассказывает о 60 и больше часах нагрузки на учителя. О неисправных автобусах. О "типа укомплектованной" школе. Но самое поразительное, он говорит простые истины. "Я работаю на износ. Я с большой вероятностью не увижу собственного пенсионного удостоверения. Но я сегодня плачу деньги в пенсионный фонд. Отдайте накопленное мною детям! Моим детям!"



Артистка. Этим-то чего не хватает? Ямы не копают. "Химией" не дышат. Нас, психов, в общественном транспорте не возят. А оказывается, проблем там... У них там тоже "шахты роют". Только другие...







Выступают, выступают, выступают... И знаете, оказалось, что сложно быть беспристрастным. Я хлопал в ладоши вместе со всеми. Я был не рядом. Я был с ними. Я перестал быть журналистом и стал участником митинга.



Знаете, я смотрел на этих людей, тех, что стояли рядом и на сцене, и понимал, что они тут не просто так. Не поорать, не плакатами помахать, не номер отбыть. Их действительно достало. Они не хотят, чтобы кто-то без их согласия решал их судьбу.



А митинг закончился так же, как и начинался. Без пафоса и красивой мишуры. Вышел председатель профсоюзов и объявил окончание митинга. Всё!



Кинозал. Голливуд – фабрика мифов о свободе воли. Часть 3



Понятно, что Омск, пусть и город-миллионник, но не Москва. Один из центров умирающего региона. Пока ещё крупный город, из которого молодежь бежит даже быстрее, чем умирают старики. Город наоборот. Город, растущий назад. Город, где постоянно стареет население.



Область, которая составляет около 1 процента территории России. Область, где живут 1 900 000 с лишним человек, из которых 72% в городе. Область, в которой уже сегодня официально проживает 450 000 пенсионеров. Город, который устал.



Страшно стало после митинга. Страшно тогда, когда люди шли молча. Знаете, бывает такое молчание. Не агрессивное, не зловещее. Просто жуткое молчание.



Лето. Жара. Солнце жарит. Природа вокруг улыбается. И идущие люди. Не серьезные, не мрачные, не агрессивные. Просто люди. Люди, которые незримо кипят. Жутко это. Статья, которую вы сейчас читаете — не аналитика, не мнение, не новость. Это статья, выражающая чувства. Вы спросите, как может рассказ о митинге профсоюзов вызвать какие-то чувства?В городе N. такого-то числа состоялся митинг местных профсоюзов на котором были подняты вопросы «бла-бла-бла»... Выступили Иванов, Петров и Сидоров... В конце митинга принята резолюция, одобряющая (осуждающая) это самое «бла-бла-бла»...Но задания посетить этот митинг у меня не было. Да и не знал я о нем, если честно. Просто рассматривал очередную официалку местной Думы. Рассмотрели вопрос. Приняли решение. Выделили на... Рутина. Кроме одного сообщения! Омская областная Дума отказалась обсуждать проект пенсионной реформы — как антинародный!Если читать по-человечески, то получается, что омская Дума, в большинстве своем единороссы, наплевала на собственного председателя и его проект реформы! А значит, омский спикер должен уже паковать чемоданы и выносить личные вещи из служебного кабинета. А и. о. губернатора должен срочно распускать этих бунтовщиков...Тем более что на митинге 1 июля по поводу проекта реформы было около 5000 человек, которые тоже послали кремлевский проект и его авторов. И тут... Митинг федерации профсоюзов! Через 2 часа. Запланировано 1500 участников. И как усидеть на месте? Как не узнать мнение этих самых членов профсоюза?В общем, я помчался потолкаться среди людей. Послушать. Понять состояние того самого абстрактного народа через состояние людей, состояние каждого человека. Народ-то в Сибири простой. Эмоции выражает этими, русскими эмоциональными словами! Что поделаешь, такой вот народ чувствительный...Итак, спортивно-концертный комплекс имени Блинова. Омск. 18 июля 2018 года. Температура воздуха под 30. Солнце выжигает траву и людей. Будущие митингующие кучкуются в ближайших кустах в тени. Несколько полицейских маются возле рамок.Какие-то женщины отчитывают мужика среднего возраста за плохую рассылку информации на предприятия о митинге. Тот вяло оправдывается. Рядом несколько мужиков, судя по куртке одного, работники аэропорта, спорят о действенности влияния такого вот митинга на правительство в Москве.В другой кучке "подкустовиков" раздают черные шарики. 20%, 65% и 63%... На выбор. Понятно, что с подтекстом. Возраст выхода на пенсию и ставка НДС. И говорят, говорят, говорят... Но, дал слово — держи. Пришлось слушать. Хотя так хотелось поспорить!А вообще, странно. Привыкнув к митингам политических партий и движений, поражаешься степенности профсоюзов. Наверное, такая уверенность в собственных силах приходит с годами. Точнее, с десятками лет борьбы. Рядом со мной стоят мужики явно не из офисного планктона. Килограммов на 600 общим весом на пятерых...Спокойные, как удавы. А я в уме рисую картинку, когда перед ними активисты из пионерской организации навальнят начали бы "козлить". Как-то сложно представить, как они убеждают ребят вести себя по-человечески более 5 секунд. Как и стоящих на ногах "козлят" через 10 секунд... Доброта, она тут с кулаками... Сибиряки.Митинг. Начало совершенно не впечатлило. Ни тебе государственного гимна и рук у сердца. Ни тебе вноса государственного флага и флага федерации профсоюзов. Сцена. С десяток мужчин и женщин. Несколько флагов. И просто выступают люди.Даже не выступают, нет. Просто разговаривают с собравшимися. Врач о проблемах лечения людей. О том, что не может доктор лечить за 3 минуты. О том, что у нас мужчины даже сегодня не доживают до пенсии, продолжительность жизни 56 лет. О том, что не могут в сельской местности лечить. Некому и негде.Выступает сельский учитель. Рассказывает о 60 и больше часах нагрузки на учителя. О неисправных автобусах. О "типа укомплектованной" школе. Но самое поразительное, он говорит простые истины. "Я работаю на износ. Я с большой вероятностью не увижу собственного пенсионного удостоверения. Но я сегодня плачу деньги в пенсионный фонд. Отдайте накопленное мною детям! Моим детям!"Артистка. Этим-то чего не хватает? Ямы не копают. "Химией" не дышат. Нас, психов, в общественном транспорте не возят. А оказывается, проблем там... У них там тоже "шахты роют". Только другие...Выступают, выступают, выступают... И знаете, оказалось, что сложно быть беспристрастным. Я хлопал в ладоши вместе со всеми. Я был не рядом. Я был с ними. Я перестал быть журналистом и стал участником митинга.Знаете, я смотрел на этих людей, тех, что стояли рядом и на сцене, и понимал, что они тут не просто так. Не поорать, не плакатами помахать, не номер отбыть. Их действительно достало. Они не хотят, чтобы кто-то без их согласия решал их судьбу.А митинг закончился так же, как и начинался. Без пафоса и красивой мишуры. Вышел председатель профсоюзов и объявил окончание митинга. Всё!Понятно, что Омск, пусть и город-миллионник, но не Москва. Один из центров умирающего региона. Пока ещё крупный город, из которого молодежь бежит даже быстрее, чем умирают старики. Город наоборот. Город, растущий назад. Город, где постоянно стареет население.Область, которая составляет около 1 процента территории России. Область, где живут 1 900 000 с лишним человек, из которых 72% в городе. Область, в которой уже сегодня официально проживает 450 000 пенсионеров. Город, который устал.Страшно стало после митинга. Страшно тогда, когда люди шли молча. Знаете, бывает такое молчание. Не агрессивное, не зловещее. Просто жуткое молчание.Лето. Жара. Солнце жарит. Природа вокруг улыбается. И идущие люди. Не серьезные, не мрачные, не агрессивные. Просто люди. Люди, которые незримо кипят. Жутко это. Автор: Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 277 Источник Похожие новости Как нам построить сильную экономику России. Часть 4 Стремительно краснеющая страна Великий президент Трамп против вашингтонского болота

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