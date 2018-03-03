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Митинг в поддержку Путина "За сильную Россию!" пройдет в столичных "Лужниках"

03 марта 2018, 00:54  •  104 • Политика

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Митинг в поддержку кандидата на пост президента РФ Владимира Путина пройдет в субботу на московском стадионе "Лужники".

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не исключил, что сам кандидат примет участие в митинге. "Мы не можем исключать этого", - отмечал он.

"За сильную Россию!"

Акция под лозунгом "За сильную Россию!" стартует в 14:00. Предполагается, что перед участниками митинга выступят с речами около десятка доверенных лиц кандидата, в том числе режиссер Никита Михалков, известный кардиохирург Лео Бокерия, художественный руководитель Мариинского театра, дирижер Валерий Гергиев. "Они официально выступают как доверенные лица кандидата", - пояснил ТАСС пресс- секретарь избирательного штаба кандидата Андрей Кондрашов.

На официальном сайте кандидата среди выступающих значатся также Александр Розенбаум, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Кристина Орбакайте, Николай Басков, другие популярные артисты.

В социальных сетях и на персональных сайтах многие участники разместили видеообращения, в которых призывали россиян прийти на митинг и поддержать Путина. Так, народный артист Михаил Боярский отметил, что для него большая честь быть доверенным лицом Путина. "Наша страна долго ждала такого надежного лидера. Обращаюсь ко всем здравомыслящим гражданам и прошу прийти 3 марта в "Лужники" и поддержать нашего кандидата", - говорит он в обращении на своем сайте.

В качестве ведущих мероприятия заявлены спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, телеведущие Яна Чурикова и Светлана Зейналова, режиссер Федор Бондарчук.

По прогнозам избирательного штаба Путина, в митинге примут участие не менее 100 тыс. человек. "Ожидаем больше 100 тыс.", - сказал Кондрашов.

Он также отметил, что мероприятие "оплачивается из средств избирательного фонда", вся сумма будет представлена в отчете кандидата, который будет опубликован на сайте Центризбиркома РФ.

По словам пресс-секретаря штаба, на митинг аккредитованы 299 российских и 125 иностранных журналистов. Представлены СМИ из США, Японии, Испании, Германии, Китая, Великобритании, Франции, Дании, уточнил собеседник агентства.

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