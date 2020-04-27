Митинг в Бресте: «Лукашенко – уходи!»

Против чего выступают митингари

В воскресенье в Бресте прошёл очередной митинг против строительства в непосредственной близости с городом аккумуляторного завода АКБ «АйПауэр». Такие протесты проходят в Бресте не в первый раз, но в это воскресенье митинг был посвящён ещё и годовщине Чернобыльской катастрофы и отсутствию реакции белорусских властей на эпидемию коронавируса.

10 апреля заводу «АйПауэр» выдали положительное заключение государственной экологической экспертизы, однако некоторые жители города уверены, что работающий завод нанесёт огромный вред окружающей среде, которая и так пострадала после аварии на Чернобыльской АЭС.

Митинги в Бресте проходят регулярно с февраля 2018 года, а в связи с тем, что власти не дают разрешение на проведение митингов, каждое воскресенье протестующие собираются в центре города на площади «покормить голубей».

26 апреля участников акции протеста встречала на площади «Смерть с косой», напоминая каждому о тех проблемах, которые грозят уничтожением белорусов. По мнению организаторов митинга, – это нежелание устранять последствия аварии на Чернобыльской АЭС, после которой прошло 34 года. Вторая проблема – вредные производства на территории Бреста, третья – пущенный коронавирус.

Всего на площади собралось около двухсот человек (население Бреста составляет порядка 340000 человек), которые прошли по центру города, скандируя: «Нет заводу АКБ!», «Чиновников – на нары!», «Лукашенко – уходи!».

«Люди не довольны заводом и своим присутствием на площади дают понять властям, что аккумуляторному заводу здесь не место», – рассказал журналистам правозащитник Владимир Величкин.

Также митингующие призывали освободить задержанных брестских активистов Александра Кабанова и Дмитрия Андросюка, которые принимали участие в акции протеста в Бресте в воскресенье 12 апреля. Активистов обвинили в организации и участии в несанкционированном массовом мероприятии, а 20 апреля суд постановил арестовать Кабанова и Андросюка на 15 суток. После митинга 26 апреля был задержан ещё один брестский общественный активист Михаил Галуза, по предварительным сведениям, его обвиняют в распространении листовок.

Разумеется СМИ, которые в Беларуси играют роль первой оппозиционной скрипки, при этом являясь далеко не местными (вроде «Радыё Свабода»), рассказывали о протесте в восторженных тонах и даже вели прямую трансляцию. Вдохновения оппозиционерам прибавляет и обещание Дональда Трампа скоро направить в Минск посла Джули Фишер – личность, известную по работе на Украине при Ющенко и в Грузии при Саакашвили. Оба пришли к власти в результате цветных революций. Так что брестские оппозиционеры не случайно кричат: «Лукашенко, уходи!». Тренируются в надеждах на будущую «плошчу». Ведь ясно же, что завод и Чернобыль – только поводы для того, чтобы вывести людей на улицу с политическими лозунгами.