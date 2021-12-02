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Митинг против Зеленского в Киеве, стадия "прогрев": Представлены два сценария майдана 2021 года

02 декабря 2021, 01:15  •  118 • Политика
Митинг противников президента Украины Зеленского начался на площади Независимости в Киеве. "Сегодня, что называется, прогрев. Дальше будет либо диалог Зеленского и Ахметова, либо ситуация будет накаляться", - комментируют в Сети.
Недовольные граждане Украины собрались в Киеве на площади Независимости, чтобы выразить недовольство нынешним украинским президентом Владимиром Зеленским. Часть протестующих отправились к офису главы государства, чтобы швырнуть в него мелочью в знак презрения.
Сообщается, что в стане протестующих замечена символика партии бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", а также флаги украинских националистических и радикальных организаций. На площади установили сцену с надписью: "Защити Украину - останови переворот". При этом переворотом собравшиеся называют действия нынешних властей, которые "попирают конституцию" и "сдают интересы страны".
Силовиков много. Протестующие в кольце. Стычек нет. Сегодня, что называется, прогрев. Дальше будет либо диалог Зеленского и Ахметова, либо ситуация будет накаляться,
- сообщает Telegram-канал "Шкварка News".
Напомним, что на минувшей неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции, что 1 декабря в Киеве запланирован госпереворот. В его организации украинский лидер обвинил украинского олигарха Рината Ахметова.

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