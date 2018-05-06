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Митинг левой оппозиции в Москве прошел без серьезных инцидентов

06 мая 2018, 22:09  •  77 • В России

- Царь идет, царь! - поблескивая значком с Лениным на большевистской кепке, закричал длинноволосый паренек.

Что за диво? Какой-такой самодержец осмелится прийти на Суворовскую площадь на сходку «левых», у которых в мае кипит разум возмущенный?

- Я народный царь-коммунист Иван Облачный! - гордо протрубил самопальный «монарх», одетый не по погоде, и топнул валенком. На голове скособочилась бутафорская корона из дерматина, вместо мантии – шуба Деда Мороза. Тут, похоже, только борода настоящая.

Иоанна (далеко не Грозного) со всех сторон обступили митингующие. Нет, никто классовый гнев на псевдо-самодержца выплескивать не собирался. Многие захотели сделать царское селфи. А со спины к монарху подкралась… «коррупция». Такая же бутафорская: ряженный мужик в черном балахоне.

- Уйди от меня, нечистый! - замахал руками лже-император, словно отгоняя невидимую осу.. – Я хочу выступить со сцены! Пусть меня пропустят!

По понятным причинам, у сторонников идей Ленина и Маркса царям вне очереди слова не дают. Иоанна внесли в список выступающих и оставили ждать за оградой.

101 год назад Ильич вещал с броневика «остин», поставленного из Британии и доведенного до ума петроградским пролетариатом. Спустя век кое-что изменилось - координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов бросал в толпу лозунги с кузова «газели», собранного на конвейере в городе, носившим имя пролетарского писателя.

Удальцов требовал отдать власть народу. Толпа с ним соглашалась не слишком охотно. Кричали, мол, власть возьмут рабочие. При том в темах сходки значились изменение избирательных законов, состав правительства, инаугурация...

Удивительное зрелище представлял этот митинг, на который, по данным МВД пришло чуть менее двухсот человек (заявлялось раз в десять больше). С одной стороны устроили пикет... собчаковцы. С другой – размахивали флагами яблочники. В толпе прогуливался парнишка в майке с изображением Троцкого. Гуще прочих реяли красные стяги, выделялся крепкий мужчина с ярким значком «железного Феликса».

Памятник полководцу Суворову, казалось, недоумевал: для чего в этот выходной тут собрались эти люди, которые так далеки от его чудо-богатырей...

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