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Митинг КПРФ на Пушкинской площади встречают полиция и спецмашины

20 сентября 2021, 13:35  •  120 • Политика
Ещё до начала выборов КПРФ анонсировала митинг на Пушкинской площади, заявив о решении бастовать против фальсификаций. На подступах к площади коммунистов встречает полиция и спецтехника.
К Пушкинской площади, по словам очевидцев, в эти минуты стягивается техника сотрудников правоохранительных органов. Якобы движение связано с планами КПРФ провести митинг против фальсификаций на выборах в Госдуму.
Митинг, действительно, был анонсирован. В то же время следует понимать, что ещё накануне лидеру КПРФ глава ЦИК Элла Памфилова вынесла предупреждение, подчеркнув, что коммунисты организовали "информационную атаку" на сотрудников комиссий.
Интересно, что свой митинг в КПРФ объявили не просто до окончания подсчёта голосов, а ещё даже до начала выборов. Очевидно, эта политическая сила не рассчитывала на успех и сразу решилась на акции протеста? Раз полиция решила особым образом охранять коммунистов, акция протеста не согласована с властями.

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