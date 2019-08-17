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Митинг КПРФ на проспекте Академика Сахарова в Москве завершился без происшествий

17 августа 2019, 14:54  •  53 • В России

Сразу целый букет организаций левого толка провел в субботу 17 августа свою акцию протеста в Москве на проспекте Академика Сахарова. ЦК КПРФ, Московские городской и областной комитеты КПРФ, Союз советских офицеров, Движение в поддержку армии, Всероссийский женский союз «Надежда России», Ленинский коммунистической союз молодежи РФ, движение «Русский Лад» в коалиции с рядом левых, народно-патриотических общественных организаций выступили организаторами этой акции, проходившей под девизом «За честные и чистые выборы! За власть закона и социальные права граждан». И сумели собрать, по данным ГУМВД около 4-х тысяч своих сторонников (вместе с приехавшими из регионов активистами). Скромный результат для крупнейшей оппозиционной парламентской партии. Если учесть, что речь шла не только о выборах в Москве, а во всей стране. И что в единый день голосования по России пройдут более пяти тысяч выборов разного уровня, начиная от местных депутатов и заканчивая 16-ю губернаторскими.

Привычные вожди на сцене, привычные речи. Геннадий Зюганов привычно обличил власть и призвал не отдать ни одного голоса «Единой России» и выступил, уже в который раз, в защиту экс-кандидата в президенты РФ Павла Грудинина. Сам Павел Николаевич в белой курточке с логотипом «Совхоз имени Ленина» (красная ягода клубники) стоял рядом с лидером КПРФ на сцене, и когда ему предоставили слово, подтвердил все лестные слова Геннадия Андреевича о его хозяйстве, необходимости менять власть и даже заявил, что нынешняя никуда не годится, потому что «даже с каким-то наводнением не может справиться». Про то, что с наводнениями и пожарами не могут справиться ни в США, ни в Европе, ни даже в превозносимом коммунистами Китае, где в результате тайфуна на днях погибли 50 человек, не было сказано ни слова. Очевидно, подразумевалось, что если бы коммунисты и директор совхоза встали у руля России, то не то что наводнение, а и цунами было бы по пояс. Хорошо, пусть по плечо. Но не выше.

Из остальных выступающих из общего ряда «проверенных бойцов» выделились две персоны, которые смотрелись на акции КПРФ весьма неорганично. Первый – Игорь Тальков-младший, папа которого все последние годы своей жизни в своих песнях и выступлениях яростно боролся с коммунистами, исполнивший свою песню, которая никого почему-то не вдохновила ни на аплодисменты, ни на подпевание. И священник РПЦ, отрешенный от ряда должностей Всеволод Чаплин, в свое время резко выступавший против коммунистов. На этом митинге Всеволод Анатольевич объявил, что «рад видеть красные флаги». Впрочем, аплодисментов и он не снискал. Еще запомнились кандидат в Мосгордуму Вадим Кумин, пообещавший, что когда они придут в нее, «это будет сильный законодательный орган действенного контроля над мэрией», и Анастасия Удальцова, объявившая, что она идет в парламент, наверное, имея все же в виду местный, региональный, а не Госдуму.

Собравшиеся исполнили гимн, поаплодировали принятым новым членам партии, которым партбилеты вручил лично Геннадий Андреевич, и к часу дня совершенно исчерпали повестку собрания. Солист оперного театра исполнил по их просьбе со сцены знаменитую «Дубинушку». Но под слова: «Эй, дубинушка, ухнем!» - под которые участники митинга стали расходиться с Сахарова, почему-то подумалось не про «дубину народного гнева», с чем явно хотели ассоциировать прошедшую немногочисленную акцию организаторы, а про обещанную накануне несогласованную акцию протеста на столичных бульварах, и про встречу этих протестующих с дубинками ОМОНа в случае беспорядков.

Так митинг и закончился. А что вы хотели? Революцию? Да вы с ума сошли! Погода в Москве зябкая, сирая. Неужели непонятно, что ботинки промокли?

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