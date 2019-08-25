Митинг-концерт на проспекте Сахарова собрал 100 тысяч человек и заставил западные СМИ врать о реальной картине

На проспекте Академика Сахарова в субботу, 24 августа, проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага. По данным МВД, в нем принимают участие 100 000 человек. Впрочем, сказать, что день ничем не омрачен, нельзя. Митинг-концерт на Сахарова пытаются сравнить с акциями протеста - к слову, как санкционированными, так и несанкционированными, делая вывод не в пользу праздника. Расскажем о том, как происходит дискуссия.

Что за митинг-концерт?

На самом деле, митинги-концерты проходят не только в Москве. В честь круглой даты мероприятия организованы во всех точках России. Просто московская акция стала самой масштабной, потому именно на ней и сосредоточили внимание те же комментаторы в Сети.

До начала мероприятия участники акции устроили грандиозный флешмоб. Представители молодёжных движений из регионов страны развернули полотнище, состоящее из 2000 флагов российских городов и общественных организаций. Изображения на флагах сложились в слово "Россия" в цветах триколора.

Всего во флешмобе приняли участие более полутора тысяч человек. Развернутый ими флаг занял почти половину проспекта и составил в длину около 120 метров. После этого представители молодёжи развернули такой же гигантский флаг России - триколор общей площадью более 2,5 тысячи квадратных метров. Представитель Книги рекордов России Александр Пересвет зафиксировал рекордное достижение.

Сколько человек приняли участие

Телеведущий Владимир Соловьёв поспорил с журналистом Александром Плющевым по поводу количества участников праздничного митинга. Последний полагает, что на праздник вышли 140 человек, однако фотографии, которые привёл Соловьёв, показывают - к 14 часам на проспекте Сахарова уже было 25 тысяч человек.

В течение дня цифры менялись. 50 тысяч, 75 тысяч, 98 тысяч, наконец, 100 тысяч человек и даже больше. В то же время то, как освещали событие зарубежные СМИ, например BBC и Deutsche Welle, вызывало скорее смех. Например, немецкое СМИ писало, что на московский митинг-концерт пришли сплошные бюджетники.

Фото: Twitter/DW на русском.

Примерно в том же ключе отчитывалось BBC, говоря, что люди уходят с митинга уже в самом начале. Мы понимаем, что цифры доказывают обратное, но у этого СМИ свой взгляд на вещи.

Фото: Twitter/Vladimir Soloviev.

Какие провокации были в ходе митинга-концерта?

Не обошлось и без оппозиционных отметок - по крайней мере, Алексей Навальный явно считает себя оппозицией и пытается иронизировать касаемо события: мол, а будут ли иски от Мосгортранса, метро, служб такси и ресторанов? Тут стоит добавить, что подобные иски были, когда людей собирали на несанкционированные акции. Но Навальный об этом умалчивает. Видимо, невыгодно разъяснять до конца?

Фото: Twitter/Алексей Навальный.

А вот аккаунт "Проф. Преображенский" в Twitter играет с цифрами. Мол, 100 тысяч - это почти то же самое, что и 60 тысяч... Все это для того, чтобы нужным образом трактовать сообщения федеральных каналов.

Фото: Twitter/Проф. Преображенский.

Доходило и до откровенно оскорбительных сообщений с украинской стороны. Не будем приводить сообщения "троллей", но покажем реплику из одного из реальных аккаунтов - от украинского певца Захара Мая. Он переименовал проспект Сахарова в проспект Гитлера, вероятно, посчитав это забавным, а не омерзительным.

Фото: Twitter/Захар Май.

Кстати, журналист Юлия Витязева так прокомментировала сообщение Мая:

"У упоротого нацика Захара Мая бомбит так, что переживаю, как бы его не разорвало от злости. Кстати, теперь понятно, почему сегодня "Белый счётчик" взял выходной".

Действительно, Захар Май известен своими не самыми миролюбивыми подходами, в том числе связью с укронацистами. А его концерт в Москве был отменен.