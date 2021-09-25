Митинг коммунистов в Москве обернулся конфузом: "Так себе революция"

Участники коммунистического противозаконного митинга в Москве оконфузились своими лозунгами и кричалками. Кто-то орал про освобождение Алексея Навального, а кто-то не менее активно требовал: "Долой чекистов!".

Напомним, сегодня на Пушкинской площади в Москве собралось около 400 человек на незаконный митинг, организованный коммунистами. Политологи обратили внимание на то, что проходил он в тот самый момент, когда лидер КПРФ Геннадий Зюганов был на видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным. И жаловался главе государства на итоги голосования.

Судя по видео, которое распространялось по соцсетям, собравшиеся на Пушкинской площади в итоге встретились совсем не по тому поводу, что планировался коммунистами изначально. Напомним, некоторые члены партии призывали народ выходить на акцию против итогов голосования на выборах в Госдуму.

На деле же коммунисты и к ним примкнувшие изрядно оконфузились, когда над площадью разнеслись лозунги в поддержку сидящего в тюрьме оппозиционера Алексея Навального и традиционное оппозиционное: "Мы здесь власть!". Один из участников незаконного митинга так орал, размахивая туалетным ёршиком, что аж закашлялся и резко сбавил тон.

Очевидцы же рассказывали о том, что некоторые участники акции протеста додумались орать: "Долой чекистов!", явно забыв об истоках этой структуры.

Профессор, политический эксперт Дмитрий Евстафьев в своём авторском Telegram-канале "Профессор смотрит в мiръ" иронично прокомментировал происходившее сегодня на Пушкинской площади.

"Так себе революция, я гляжу, пока что… - заметил эксперт. - Не сезон, наверное".