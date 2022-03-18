Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Харькове идёт выяснение отношений между Аваковым и Зе-окружением
Журналист показал заказчика антирусской "акции" Овсянниковой: "А ...
Украина обменяла группу русских бойцов на опасного чиновника-нациста
Бежавший из Мариуполя неонацист "Азова"* раскрыл военную тайну
Главная / Политика

Мистер Шольц, ты неправ! Ликование "Лужников" ошеломило иностранцев

18 марта 2022, 18:15  •  311 • Политика
Журналистка Юлия Витязева высмеяла страдания иностранных зрителей и подчеркнула: "Да! Это наше общее дело!".
Ликование многотысячной толпы в "Лужниках", собравшейся в честь годовщины воссоединения с Крымом, потрясло иностранных зрителей. В Twitter пользователи из Германии стали сыпать упрёками в адрес своего канцлера. Комментаторы подчёркивают, что Олаф Шольц неправ, утверждая, что спецоперация на Украине - дело рук руководства России.
Нет, возмущаются немцы, Шольц заблуждается: ликующие русские также поддерживают решение Путина.
Журналистка Юлия Витязева оценила паникёров из ЕС и парировала.
"Тем временем западная пропаганда и политикум, прильнув к экранам, посмотрела концерт в Лужниках, сглотнула желчь, утёрла ядовитые слюни и вынесла нам всем вердикт. В связи с чем подтверждаю: да! Это наше общее дело! Да, мы поддерживаем нашего президента! Да, мы все - единое целое! Да, у нас общая цель! И вам, подхрюкивающим Вашингтону, только и остаётся, что подглядывать за нами в замочную скважину да биться в истерике от злобы и бессилия", - констатировала она.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


311
Источник
Похожие новости
18 марта 2022, 06:35
Украинский скандал в Берлине: Посол Мельник уже "невыносим"
18 марта 2022, 12:25
"Я дал слово": Украинский боевик поделился инструкцией по сдаче в плен к русским
18 марта 2022, 06:35
Генсек ООН спрогнозировал "пагубный прецедент" с Россией
18 марта 2022, 08:20
Вместо памперсов - автоматы и дубинки: Русские военные рассекретили прикрытие нацистов в Херсоне
18 марта 2022, 14:10
Минобороны России двумя пусками "Искандера" наказало нацистов в Запорожье
18 марта 2022, 00:45
ВСУ нанесли двойной удар по Мелитополю: От "Точки-У" чудом спасла ПВО
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 марта 2022, 08:35
Пронько о предстоящих чистках во власти: "Всё. Игры закончились"
16 марта 2022, 09:40
Журналист показал заказчика антирусской "акции" Овсянниковой: "А вы удивлялись"
12 марта 2022, 01:40
«Можем ли мы забыть о точках равновесия»: как в ЕС оценили перспективы вступления Украины в сообщество
18 марта 2022, 06:35
Украинский скандал в Берлине: Посол Мельник уже "невыносим"
15 марта 2022, 09:10
Шок и трепет: Иностранный наёмник со слезами снимает уничтоженную базу, где НАТО готовило ВСУ
13 марта 2022, 18:40
Запад напрягся: Жители Тайваня хотят воссоединиться с материковым Китаем
13 марта 2022, 03:25
"Все говорят, что не их": Инцидент в Загребе не на шутку перепугал европейцев
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.