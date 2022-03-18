Мистер Шольц, ты неправ! Ликование "Лужников" ошеломило иностранцев

Журналистка Юлия Витязева высмеяла страдания иностранных зрителей и подчеркнула: "Да! Это наше общее дело!".

Ликование многотысячной толпы в "Лужниках", собравшейся в честь годовщины воссоединения с Крымом, потрясло иностранных зрителей. В Twitter пользователи из Германии стали сыпать упрёками в адрес своего канцлера. Комментаторы подчёркивают, что Олаф Шольц неправ, утверждая, что спецоперация на Украине - дело рук руководства России.

Нет, возмущаются немцы, Шольц заблуждается: ликующие русские также поддерживают решение Путина.

Журналистка Юлия Витязева оценила паникёров из ЕС и парировала.

"Тем временем западная пропаганда и политикум, прильнув к экранам, посмотрела концерт в Лужниках, сглотнула желчь, утёрла ядовитые слюни и вынесла нам всем вердикт. В связи с чем подтверждаю: да! Это наше общее дело! Да, мы поддерживаем нашего президента! Да, мы все - единое целое! Да, у нас общая цель! И вам, подхрюкивающим Вашингтону, только и остаётся, что подглядывать за нами в замочную скважину да биться в истерике от злобы и бессилия", - констатировала она.