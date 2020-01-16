Мистер эффективность: Как инженер Мишустин стал вторым человеком в России

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Мельников Михаил

Сюрприз от Путина

Президент России Владимир Путин принял крайне неожиданное для непосвящённых решение — на вакантную должность председателя правительства предложил кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. За несколько часов после отставки предыдущего правительства и эксперты, и блогосфера назвали массу фамилий, но Мишустин среди них не мелькал. Называли Собянина, Кудрина (как раз накануне давшего пространное интервью о своих успехах), Кириенко, Шойгу… Про Мишустина не вспоминали. Хотя при этом все понимали, что именно Михаил Владимирович — наиболее эффективный среди руководителей федеральных ведомств.

Слышали про профицитный бюджет? У него два основных источника — углеводороды и работа Федеральной налоговой службы. Мишустин возглавлял ФНС около десяти лет, и если первые годы ушли на реформу застрявшей в XX веке исполинской системы, то с переломного 2014-го каждый год собираемость налогов росла на 20-25, а когда и 30%, намного выше инфляции, да и любого другого статистического показателя. Ни одна другая служба, ни одно министерство не показывали и близких к этому результатов: большинство лишь ломали дрова бесконечными экспериментами. Думается, Владимиру Путину приглянулась именно спокойная, деловитая уверенность Мишустина, из года в год молча, без громких заявлений и игры на публику выдававшего отличные цифры.

Думается, Владимиру Путину приглянулась именно спокойная, деловитая уверенность Мишустина. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress

Тихая биография

Михаил Владимирович Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве, он на полгода моложе своего предшественника в премьерском кресле (да, кандидатура ещё не утверждена, но в решении Госдумы сомнений нет). Михаил закончил Станкоинструментальный институт — экзотическое образование для нашего правительства, где технарей раз-два и обчёлся. После окончания аспирантуры, на сломе эпох, Мишустин решил связать свою жизнь с перспективнейшей в те годы сферой — компьютерными технологиями (неслучайно через десятилетия так успешно прошла цифровизация налоговой службы). Энергичного технократа заметили в правительстве, и с 1998 года с небольшим перерывом он является государственным служащим.

Шесть лет Михаил Владимирович трудился на посту заместителя Государственной налоговой службы, превратившейся за это время в министерство по налогам и сборам. Ему поручили курировать информатизацию, в которой налоговики старой школы мало что понимали, и он сделал налоговую службу одним из самых прогрессивных, продвинутых, как тогда говорили, ведомств. В 2004 году Мишустина стали использовать как проектного, антикризисного менеджера. Сначала он стал главой Роснедвижимости (в первую очередь чтобы наладить ситуацию со взиманием земельного налога), а потом, через два с половиной года, возглавил Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами. Именно при Мишустине была открыта ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане, которая и сейчас является безусловным флагманом среди наших «специальных территорий». В отставку Михаил Владимирович, как и полагается проектному менеджеру, ушёл с формулировкой «ввиду выполнения поставленных задач».

2005 год. Руководитель Федерального агентства кадастра земель, зданий и сооружений Михаил Мишустин. Фото: Alexander Chernykh / Globallookpress

После этого 42-летний Мишустин ушёл в бизнес к своему бывшему шефу, экс-министру финансов Борису Фёдорову. Люди с опытом работы на госслужбе, да ещё и на столь высоких должностях очень ценятся в бизнес-среде, и казалось, что жизнь у Мишустина в целом удалась: непыльные посты, советы директоров, маленькие радости больших зарплат…

Но уже через два года его способности вновь потребовались России. Кризис 2008-09 годов показал разбалансированность российской налоговой системы, её неспособность стабильно обеспечивать наполнение бюджета. И тогда премьер-министр Владимир Путин вспомнил про Мишустина. 6 апреля 2010 года он возглавил ФНС и, как уже говорилось, сделал её мощнейшим ведомством, реально поддерживающим стабильность в стране. Ведь что такое налоги, как не система сбора денег для их перераспределения в пользу обездоленных? Рост детских пособий, «материнский капитал» на первого ребёнка — это, конечно, инициативы президента, но они остались бы благими пожеланиями, если бы не способность ФНС обеспечить выполнение новых социальных программ.

На своём сложнейшем посту Мишустин остаётся глубоко православным человеком, причём не просто посещает службы в храме, но и активно помогает Церкви. Он входит в попечительский совет Фонда поддержки строительства храмов города Москвы. Полгода назад с формулировкой «во внимание к помощи Успенскому мужскому монастырю Саровская пустынь» Михаил Владимирович был награждён орденом преподобного Серафима Саровского III степени. И так ли случайно известие о выдвижении его на высокий пост появилось в день памяти Серафима Саровского?

Будущий премьер никогда не был персонажем светской хроники, у него очень скучная биография. Даже вездесущие журналисты и бдительные оппозиционеры не смогли найти на Мишустина никакого компромата: состоит в единственном браке, воспитал трёх сыновей, в работе отличается строгостью, но и уважением к подчинённым.

Вездесущие журналисты и бдительные оппозиционеры не смогли найти на Мишустина никакого компромата. Фото: kremlin.ru

«Берётся за проект и доводит его до конца»

Первый заместитель главы бюджетного комитета Совета Федерации Сергей Рябухин так охарактеризовал Мишустина:

— В нём удивительное сочетание и убедительности, аргументированности в его решениях, и требовательности. С другой стороны, он жёсткий, но и убедительный. В нём сочетаются все качества, необходимые для руководителя федерального уровня, руководителя, второго лица, скажем, для государства. У него никогда не было амбиций быть большим начальником. Он всегда добросовестно выполнял свои функции и задачи.

Это человек, который берётся за какую-то задачу, за какой-то проект и доводит дело до конца. Если появляются какие-то ошибки в ходе реализации, он реагирует на все замечания — это очень важная черта характера. С ним можно поспорить, убедить его: если ты аргументированно с ним разговариваешь, то он соглашается с твоей правотой. А если он видит, что аргументов в твоих доводах мало, он жёстко отстаивает свои позиции. Это подчёркивает профессионализм и уверенность в правоте своих действий.

Поэтому я надеюсь, что он подберёт команду, которая будет мобилизована на реализацию национальных проектов. Цели, которые сформулированы и в послании президента, и в его майском указе, и в самих показателях национальных проектов — очень амбициозные, капиталоёмкие, ресурсные. Очень важно, чтобы во главе правительства был человек, который умеет не только считать деньги и собирать налоги, но и выстраивать современную систему государственного управления финансовыми потоками. Это очень важно.

Политолог Дмитрий Солонников подчёркивает профессионализм Мишустина:

— Когда говорят «система государственного управления», обычно приводят в пример именно ФНС. Там реализован целый ряд инновационных мер, который позволил поставить сбор налогов у нас в стране на должный уровень. Многие другие страны могут только позавидовать тому, как это работает. Он сумел реорганизовать данное ведомство, и результаты его работы — это не только бумажные отчёты, но и наполняемость бюджета. К тому же он не был замечен ни в каких политических проектах, он хороший технократ на своём месте. И это именно то, что нужно сейчас, в переходный период от нынешней системы госуправления к той, что обозначил президент. Нужно понимать, что нынешний премьер — это премьер до осени 2021 года. За это время надо принять изменения в Конституции, выбрать новую Государственную думу. И тогда уже новая Дума будет формировать кабинет министров. А сейчас важно, чтобы руководство страны работало как часы. Необходим хороший эффективный управленец, не играющий в какие-то закулисные политические игры.

Назначение Мишустина — это то, что нужно сейчас, в переходный период от нынешней системы госуправления к той, что обозначил президент. Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Назначение Мишустина — это то, что нужно сейчас, в переходный период от нынешней системы госуправления к той, что обозначил президент. Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Генерал идёт вверх

Кредит доверия у Мишустина есть. Помимо отличной характеристики его собственных деловых качеств, он начинает работу в низкой точке. Реальный, долларовый ВВП страны в 2019 году неожиданно снизился, народная популярность ушедшего правительства находилась существенно ниже нуля, да и эксперты всех взглядов оценивали его работу как провальную. Собственно, ещё в момент назначения (для многих переназначения) в 2018 году было ясно, что перед нами правительство смертников, которому придётся проводить непопулярные реформы. Царьград тогда принял беспрецедентное решение 100 дней не критиковать новый кабинет, дать людям поработать, но выдержали мы этот мораторий с большим трудом, а впоследствии не давали правительству поблажек. Будучи православным и патриотическим изданием, мы всеми силами искали в работе кабинета министров хорошее, подчёркивали это хорошее, но с каждым днём становилось всё труднее искать лучи света в сером царстве медведевского кабинета.

Важно отметить ещё один факт. Мы понимаем, что у Михаила Владимировича сложная и не самая приятная профессия — по понятным причинам мытари не пользуются народной любовью. Но к росту налогов, который тяжело ударил по русской экономике в десятых годах, Михаил Мишустин не имеет никакого отношения. До 15 января 2020 года он был пусть не солдатом, но генералом (этому званию соответствует его чин действительного государственного советника Российской Федерации 1-го класса), который в первую очередь блестяще выполнял распоряжения начальства, не обсуждая их: решения о том, какие налоги и с кого брать, принимали совсем другие люди (группа Силуанова).

Теперь генералу вручают фельдмаршальский жезл, но и ответственность возрастает многократно. Из всех постсоветских премьер-министров, проработавших больше года, определённой симпатией общества пользовался разве что Виктор Черномырдин (за его тяжеловесное остроумие) да сам Владимир Путин. Сумеет ли Мишустин стать третьим в этом списке, покажет время, но Царьград желает ему удачи. Ведь успех премьера — это рост уровня жизни всей страны.