Миссия завершена: Последний самолёт США покинул Афганистан

Пентагон заявил о полном выводе американских солдат из Афганистана.

Представитель Пентагона, генерал Кеннет Маккензи, заявил 30 августа, что США вывели из Афганистана всех солдат.

"С выводом войск завершается двадцатилетняя миссия", - заявил американский генерал на брифинге.

На последнем военном транспортном самолёте С-17 также улетел из Кабула исполняющий обязанности посла США в Афганистане Росс Уилсон.

В Пентагоне подчеркнули, что 20-летняя миссия США в Афганистане считается завершённой.

США ввели войска в Афганистане в 2001 году после терактов в Нью-Йорке. За 20 лет США потеряли несколько тысяч солдат убитыми.