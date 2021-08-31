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Миссия завершена: Последний самолёт США покинул Афганистан
31 августа 2021, 01:20 • 53 • Политика
Пентагон заявил о полном выводе американских солдат из Афганистана.
Представитель Пентагона, генерал Кеннет Маккензи, заявил 30 августа, что США вывели из Афганистана всех солдат.
"С выводом войск завершается двадцатилетняя миссия", - заявил американский генерал на брифинге.
На последнем военном транспортном самолёте С-17 также улетел из Кабула исполняющий обязанности посла США в Афганистане Росс Уилсон.
В Пентагоне подчеркнули, что 20-летняя миссия США в Афганистане считается завершённой.
США ввели войска в Афганистане в 2001 году после терактов в Нью-Йорке. За 20 лет США потеряли несколько тысяч солдат убитыми.
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