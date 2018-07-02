Миссия удалима: как на сайте Пентагона изменилась формулировка оборонных задач США

В Министерстве обороны США откорректировали миссию, которая задекларирована на сайте ведомства. При этом изменения внесены без какого-либо официального объявления. Так, ранее Пентагон формулировал свою главную цель как «сдерживание войны». Теперь эта формулировка исчезла. Вместо неё в качестве основной задачи упоминается «поддержание американского влияния за границей». Такая фраза появилась на сайте в начале 2018 года. RT узнал у экспертов, с чем могут быть связаны эти перемены.

Минобороны США при Дональде Трампе скорректировало свои цели и задачи. Так, изменилась формулировка миссии, которая сохранялась на протяжении президентства Джорджа Буша — младшего и Барака Обамы. При этом обновление произошло без официального уведомления со стороны ведомства, сообщили западные СМИ.

В частности, в онлайн-заявлении Пентагона ранее говорилось: «Задача Министерства обороны — предоставлять вооружённые силы, необходимые для сдерживания войны и защиты безопасности нашей страны».

Скрин с сайта Пентагона

Теперь же формулировка звучит следующим образом: «Задача Министерства обороны — предоставить смертоносные объединённые силы для защиты безопасности нашей страны и сохранения американского влияния за границей».

Скрин с сайта Пентагона

Иными словами, теперь ведомство делает упор именно на поддержании влияния США за рубежом.

Как выяснил RT, просмотрев кэшированные страницы сайта Пентагона, изменение задачи произошло в начале января 2018 года, а именно между 2 и 3 января.

Скрин с сайта Пентагона

При этом, отмечает The Independent, обновление не было отражено в кратком изложении стратегии национальной обороны США 2018 года.

Вместе с тем старая версия миссии сохраняется на сайте. Её описание находится в разделе «Информация о ведомстве». Внизу страницы также утверждается, что её контент не корректировался с 27 января прошлого года.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин в разговоре с RT выразил мнение, что таким образом Вашингтон в очередной раз заявил о присвоенной себе роли мирового жандарма.

«Думаю, это подтверждает намерение американцев следовать курсу третейского судьи в различных государствах и навязывания своего миропорядка», — сказал он.

В связи с этим депутат отметил, что декларирование США задач по распространению своего влияния вызывает ряд вопросов.

«Это ещё раз говорит о необходимости поддержания с нашей стороны обороноспособности на уровне, адекватном той агрессивной политике, которую озвучивают США», — заключил он.

В окружении ястребов

Примечательно, что сам Дональд Трамп был избран президентом в том числе благодаря своим обещаниям сократить участие США в военных операциях за рубежом. Будучи на посту, он также заявлял о своём намерении прекратить пытаться делать прочие страны похожими на США.

«Я разделяю разочарование американского народа в отношении внешней политики: мы потратили слишком много времени, энергии, денег. Самое главное, что она (политика. — RT) основана на попытках США перестроить страны по своему образу и подобию, вместо того чтобы преследовать собственные интересы в области безопасности», — говорил он в августе 2017 года.

Однако перед этим Трамп успел нанести ракетный удар по Сирии, распорядиться увеличить число cпецопераций в Йемене с применением боевых беспилотников и снять ограничение на ведение боевых действий в Сомали.

Помимо этого 45-й президент окружил себя людьми, которые известны как сторонники силовых мер при решении проблем. В частности, речь идёт о советнике по национальной безопасности Джоне Болтоне и главе Минобороны Джеймсе Мэттисе. Последний в своём обращении к подчинённым от октября 2017 года и вовсе назвал Пентагон «Министерством войны».

«Если суммировать все корректировки в нынешней военной политике США, то они заключаются в следующем: США рассматривают функцию вооружённых сил не только как защиту собственных территорий и граждан, но и как продвижение интересов США в мире. А интересы у них могут быть самые разнообразные. Дальше были добавлены такие вещи, как продвижение лучших в мире и наиболее приемлемых для всех других американских ценностей. И самая главная идея заключалась в том, что США должны сохранить или усилить военно-технологическое превосходство в мире, которое бы им гарантировало сохранение сложившейся финансово-экономической системы», — пояснил RT директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.

Командный центр в Пентагоне

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Во имя собственного удобства

Эксперты также отмечают, что Вашингтон никогда не был склонен в чём-то себя ограничивать касательно военно-политической сферы. При этом зачастую свои задачи он решает за счёт союзников, предоставляя им свои вооружения.

«Американцы никогда не сковывали себя какими-то внешними обязательствами. Здесь может идти речь о том, что любые формы военной силы, которые им удобны, могут быть задействованы. Я бы здесь сделал акцент на то, что американцы могут и будут стараться использовать в большей степени своих союзников. То есть они привыкли воевать чужими руками», — заявил Поберёзкин.

Он также подчеркнул, что возникшие изменения в миссии Пентагона не вступают в противоречие с политикой Дональда Трампа.

«Просто Трамп дал понять, что для продвижения интересов безопасности он готов использовать военную силу. А для неких абстрактных интересов демократии он будет тоже использовать военную силу тогда, когда ему захочется. Что касается активного использования за рубежом — это означает, что вмешательство Сухопутных сил США, которое было в Ираке, Афганистане, доказало не очень большую эффективность. И поэтому вместо сухопутных сил в этих же вооружённых конфликтах будут в большей степени задействованы американские союзники и американская военная техника», — резюмировал собеседник RT.