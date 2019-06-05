Миссия Трампа: разрушить единство Европы • 53 • Аналитика









Секрет Полишинеля

Зачем Трамп приехал в Европу, помимо участия в торжественных мероприятиях? Об этом секрете Полишинеля сказал сам Трамп перед визитом, когда громогласно поддержал выход Великобритании из Евросоюза. Трамп приехал разрушать единство Европы.



Визит Трампа в Лондон перед отставкой премьера Терезы Мэй должен подвигнуть Британию к окончательному решению «европейского вопроса», это можно сделать, поставив крепкого сторонника выхода страны из ЕС, например, экс-министра Бориса Джонсона. Трамп уже выражал желание дать именно ему ярлык на управление Великобританией. Премьер Тереза Мэй после встречи с Трампом выразила надежду, что после Brexit Соглашение о свободной торговле между англоязычными странами укрепит их бизнес-отношения, то есть Трамп уже «взял» Лондон.



Главная проблема для Трампа в Европе – это Германия, канцлер Ангела Меркель дошла до того, что включила США в список стран, представляющих угрозу для Европы наряду с Китаем и Россией, правда, под третьим номером. Как же Германия дошла до жизни такой?



Доктрина национальной безопасности США гласит, что они не должны допускать появления мировых центров, которые могли бы потенциально бросить вызов мировому господству США, опираясь на подконтрольные им ресурсы. В этом смысле для США объединённая Европа представляет такую же опасность, как и единая Россия, единый Китай или единая Индия.



Смысл политики «мировой демократии» США исходит именно из доктрины нацбезопасности и состоит в раздроблении всех мировых центров под вывеской демократического освобождения народов, чтобы раздробить их ресурсы. Европа оказалась сегодня «слабым звеном», когда «путинская Россия» показала американскому волку свои зубы.



Что знают Путин и Трамп?

Объединённая Европа потенциально может представлять опасность для США, пока Германия проводит самостоятельную экономическую политику. Эта политика Германии выражается в энергетическом сотрудничестве с Россией, символом которого стал строящийся газопровод «Северный поток 2». Госсекретарь США Майк Помпео только что опять выразил надежду, что Европа/Германия откажется от энергетического сотрудничества с Россией как политически опасного и обернётся к «безопасным проектам», в частности, пусть и к дорогому, но американскому СПГ. Другими словами, или Европа сдастся сама, или будет дезинтегрирована по британскому варианту.



Разрушать Европу США будут, видимо, через Польшу, эту «душу Европы», по словам Трампа. По мнению экспертов «Стратфора», Вашингтон будет поощрять Польшу к более активной роли на Украине, к вступлению в исторические права на украинское наследство ввиду слабости киевского режима и его бандеровской неприемлемости для Варшавы. Возможно заключение договора США с Польшей — аналога англо-польского пакта от 25 августа 1939 года, который послужил непосредственным поводом для нападения Гитлера на Польшу 1 сентября этого же года.



Когда госсекретарь США Майк Помпео выражает надежду на прекращение строительства СП-2, возникает вопрос: о чём он говорил с Путиным и Лавровым в Сочи? Что России будет выгодна дезинтеграция Европы, что она тоже что-нибудь получит, например, влияние на постсоветском пространстве?



Вообще, президент Трамп сейчас в кольце неприятностей: от Ближнего Востока с Ираном, Афганистана, Венесуэлы, Северной Кореи до Китая с «Хуавей». Гарантированный успех Трампу обещает только «укрогейт»: генеральный прокурор Уильям Барр начинает контррасследование «дела Burisma» и вмешательства экс-президента Порошенко в американские выборы, направленное против лидера демократов экс-вице-президента Джо Байдена. Спецпрокурор Роберт Мюллер, когда-то угрожавший допросом президенту Трампу, в отставке и сам «под колпаком»: его подозревают в нарушении буквы и духа закона.



Москва, похоже, ждёт, чем закончится попытка разрушения Трампом Европы, как западные родственнички между собой договорятся, и не оставляет надежды договориться о чём-то с Трампом. Пока СП-2 строится, Москва, видимо, будет выжидать. И только Трамп с Путиным знают, чем это всё закончится. Президент США Трамп приехал в Европу с визитами, которые увенчают нормандские торжества 5-6 июня, в очередную годовщину высадки наших бывших союзников в Нормандии для дележа падающей под ударами СССР фашистской Германии. Россия почему-то не дала согласие на участие в этих торжествах, поэтому её и «не пригласили». Накануне Трамп объявил, что будет баллотироваться на второй президентский срок, видимо, с этой позиции он будет разговаривать с европейскими лидерами.Зачем Трамп приехал в Европу, помимо участия в торжественных мероприятиях? Об этом секрете Полишинеля сказал сам Трамп перед визитом, когда громогласно поддержал выход Великобритании из Евросоюза. Трамп приехал разрушать единство Европы.Визит Трампа в Лондон перед отставкой премьера Терезы Мэй должен подвигнуть Британию к окончательному решению «европейского вопроса», это можно сделать, поставив крепкого сторонника выхода страны из ЕС, например, экс-министра Бориса Джонсона. Трамп уже выражал желание дать именно ему ярлык на управление Великобританией. Премьер Тереза Мэй после встречи с Трампом выразила надежду, что после Brexit Соглашение о свободной торговле между англоязычными странами укрепит их бизнес-отношения, то есть Трамп уже «взял» Лондон.Главная проблема для Трампа в Европе – это Германия, канцлер Ангела Меркель дошла до того, что включила США в список стран, представляющих угрозу для Европы наряду с Китаем и Россией, правда, под третьим номером. Как же Германия дошла до жизни такой?Доктрина национальной безопасности США гласит, что они не должны допускать появления мировых центров, которые могли бы потенциально бросить вызов мировому господству США, опираясь на подконтрольные им ресурсы. В этом смысле для США объединённая Европа представляет такую же опасность, как и единая Россия, единый Китай или единая Индия.Смысл политики «мировой демократии» США исходит именно из доктрины нацбезопасности и состоит в раздроблении всех мировых центров под вывеской демократического освобождения народов, чтобы раздробить их ресурсы. Европа оказалась сегодня «слабым звеном», когда «путинская Россия» показала американскому волку свои зубы.Объединённая Европа потенциально может представлять опасность для США, пока Германия проводит самостоятельную экономическую политику. Эта политика Германии выражается в энергетическом сотрудничестве с Россией, символом которого стал строящийся газопровод «Северный поток 2». Госсекретарь США Майк Помпео только что опять выразил надежду, что Европа/Германия откажется от энергетического сотрудничества с Россией как политически опасного и обернётся к «безопасным проектам», в частности, пусть и к дорогому, но американскому СПГ. Другими словами, или Европа сдастся сама, или будет дезинтегрирована по британскому варианту.Разрушать Европу США будут, видимо, через Польшу, эту «душу Европы», по словам Трампа. По мнению экспертов «Стратфора», Вашингтон будет поощрять Польшу к более активной роли на Украине, к вступлению в исторические права на украинское наследство ввиду слабости киевского режима и его бандеровской неприемлемости для Варшавы. Возможно заключение договора США с Польшей — аналога англо-польского пакта от 25 августа 1939 года, который послужил непосредственным поводом для нападения Гитлера на Польшу 1 сентября этого же года.Когда госсекретарь США Майк Помпео выражает надежду на прекращение строительства СП-2, возникает вопрос: о чём он говорил с Путиным и Лавровым в Сочи? Что России будет выгодна дезинтеграция Европы, что она тоже что-нибудь получит, например, влияние на постсоветском пространстве?Вообще, президент Трамп сейчас в кольце неприятностей: от Ближнего Востока с Ираном, Афганистана, Венесуэлы, Северной Кореи до Китая с «Хуавей». Гарантированный успех Трампу обещает только «укрогейт»: генеральный прокурор Уильям Барр начинает контррасследование «дела Burisma» и вмешательства экс-президента Порошенко в американские выборы, направленное против лидера демократов экс-вице-президента Джо Байдена. Спецпрокурор Роберт Мюллер, когда-то угрожавший допросом президенту Трампу, в отставке и сам «под колпаком»: его подозревают в нарушении буквы и духа закона.Москва, похоже, ждёт, чем закончится попытка разрушения Трампом Европы, как западные родственнички между собой договорятся, и не оставляет надежды договориться о чём-то с Трампом. Пока СП-2 строится, Москва, видимо, будет выжидать. И только Трамп с Путиным знают, чем это всё закончится. Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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