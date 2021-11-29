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Миссия Путина - освободить Украину: две трети страны станут частью России - политолог

29 ноября 2021, 12:35  •  364 • Политика
Политолог Сергей Марков полагает, что историческая миссия Путина - это освобождение Украины, после чего две три страны станут частью России.
Политолог, экс-депутат Госдумы Сергей Марков полагает, что важнейшая задача президента России Владимира Путина - это освобождение Украины от хунты. Более того, Маркову кажется, что это историческая миссия президента России. О своей позиции Марков говорил в беседе со "Свободной прессой".
Нужно освободить 2/3 Украины, а конкретно: Харьков, Одессу, Днепропетровск, Запорожье, Николаев, Херсон и, естественно, Донецк, Луганск, - сказал Марков.
Сегодня в заложниках у киевской хунты 20 миллионов человек, продолжил Марков. И всех этих людей следует спасать. Ещё 10 миллионов человек на оставшейся части территории Украины "останутся жить с поляками или ещё с кем", продолжил Марков.
Помимо освобождения Украины, миссией Путина политолог видит восстановление здравоохранения в России, а также науки. Следует создать высокотехнологичное производство, а также развить технологические сектора экономики. Для развития России это необходимо, подчеркнул Марков.

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