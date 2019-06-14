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Миссия ООН передала Киеву рекомендации по закону о языке
14 июня 2019, 21:39 • 148 • Украина
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Мониторинговая миссия ООН по правам человека предоставила Украине рекомендации по закону о государственном языке.
РИА Новости
Об этом она сообщила по итогам переговоров с главой миссии на Украине Фионой Фрейзер.
По её словам, в ходе встречи обсуждался закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
«Так, мониторинговая миссия ООН предоставила свои рекомендации к нему украинским органам власти», — написала украинский омбудсмен в своём Facebook.
Денисова, в свою очередь, сообщила, что украинские власти также анализировали закон и в настоящее время ждут заключение Венецианской комиссии.
Ранее газета «Известия» писала, что в Венгрии призвали Зеленского пересмотреть закон о госязыке.
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