Миссия ООН отказалась ехать в Белоруссию по зову Тихановской

Ранее лидер белорусской оппозиции обратилась к ООН с просьбой направить в республику миссию для мониторинга за соблюдением прав человека. В международной организации ответили, что данное решение может быть принято только по официальному запросу властей Белоруссии или в случае принятия мандата Совбеза, Совета по правам человека или Генассамблеи ООН.

Размещение мониторинговой миссии может быть осуществлено по запросу страны, о которой идёт речь, или же в соответствии с мандатом от одного из законодательных органов, - пояснил источник в разговоре с агентством ТАСС.

Напомним, что Светлана Тихановская проиграла на президентских выборах в Белоруссии и сразу же перебралась в Литву. Сперва политик заявила, что отказывается от дальнейшей политической карьеры, однако вскоре резко изменила свою позицию. Она назвала себя лидером нации и создала Координационный совет по передаче власти.