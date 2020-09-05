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Миссия ООН отказалась ехать в Белоруссию по зову Тихановской

05 сентября 2020, 02:05  •  10 • Политика
Мониторинговая миссия ООН не поедет в Белоруссию по зову Светланы Тихановской. Об этом в пятницу сообщил анонимный источник в секретариате ООН.
Ранее лидер белорусской оппозиции обратилась к ООН с просьбой направить в республику миссию для мониторинга за соблюдением прав человека. В международной организации ответили, что данное решение может быть принято только по официальному запросу властей Белоруссии или в случае принятия мандата Совбеза, Совета по правам человека или Генассамблеи ООН.
Размещение мониторинговой миссии может быть осуществлено по запросу страны, о которой идёт речь, или же в соответствии с мандатом от одного из законодательных органов, - пояснил источник в разговоре с агентством ТАСС.
Напомним, что Светлана Тихановская проиграла на президентских выборах в Белоруссии и сразу же перебралась в Литву. Сперва политик заявила, что отказывается от дальнейшей политической карьеры, однако вскоре резко изменила свою позицию. Она назвала себя лидером нации и создала Координационный совет по передаче власти.

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