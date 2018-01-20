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Миссия ООН не справляется: Сербы попросили Путина защитить их от Косово и террористов

20 января 2018, 19:09  •  449 • Политика
Сербия обратилась к России с просьбой о введении миротворцев в Республику Косово
Активисты общественного движения “Сербская лига” обратились к сербским властям с тем, чтобы те начали переговоры с Москвой. Цель: попросить Москву ввести миротворческие войска в Республику Косово.
“Миссия ООН и силы европейской миссии EULEX в Косово не могут защитить сербский народ от действий албанских террористов, - заявил председатель “Сербской лиги” Александр Джурджев. - И это при том, что их главная роль заключается в сохранении мира”.
Джурджев напомнил сербским политикам, есть есть право согласно резолюции 1244 Совбеза ООН, которое дает размещение в Косово около 1000 сербских солдат.
“Также необходимо начать, как можно скорее, переговоры о размещении в Косово миротворцев из России, - сказал Джурджев. - Только так можно предотвратить ужасные убийства сербов и уничтожение имущества”. Джурджев подчеркнул, что он умоляет сербское правительство обратиться за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину.

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