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Миссия ОБСЕ пообещала Тирасполю активизировать переговоры с Кишинёвом

08 августа 2019, 14:54  •  85 • Украина
В Приднестровье обвиняют Молдавию в бездействии
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский встретился в Тирасполе с главой миссии ОБСЕ в Молдавии Клаусом Нойкирхом. Стороны обсудили ситуацию на сегодняшний день в переговорном процессе, отметили проблемы и пути их решения.
Самые актуальные из рассмотренных вопросов – «взаимодействие сторон в банковской сфере, прекращение политически мотивированных уголовных дел, полноценное функционирование моста через Днестр и разблокирование северной ветки железной дороги», сообщает пресс-служба президента ПМР.
«Многие вопросы остаются неурегулированными в связи с бездействием молдавской стороны, а существенное влияние на активизацию переговорного процесса могли бы оказать усилия международных посредников и наблюдателей», – заявил Красносельский, подчеркнув, что необходимо «не только выполнять ранее достигнутые договорённости, но и двигаться вперёд».
Со своей стороны Клаус Нойкирх отметил необходимость банковского взаимодействия двух сторон Днестра, для начала такого взаимодействия необходима консультация международного эксперта. Представитель миссии пообещал, что ОБСЕ пригласит такого специалиста уже в сентябре.
Он также уверил, что ОБСЕ не забывает о проблеме моста через Днестр.
«ОБСЕ провела тендер, определивший компанию, которая оценит техническое состояние объекта. Кроме того, обсуждается вопрос о ремонте не только моста, но и автотрассы, частью которой он является», – сообщил Клаус Нойкирх.
Стороны обсудили и недавний рабочий визит в формате «3+2». При этом представитель миссии настаивает на том, что в переговорах наметилась «положительная динамика», однако, по мнению президента Приднестровской республики, многие вопросы остаются нерешёнными по вине бездействия молдавской стороны. Он подчеркнул, что именно международные посредники и наблюдатели могли бы оказать большое влияние «на активизацию переговорного процесса».
Красносельский привёл пример с задержанием таможенниками Молдовы периодических печатных изданий из России. Это новая проблема, раньше молдавские таможенники беспрепятственно пропускали всю корреспонденцию из России.
Также глава Приднестровья отметил, что переговорный процесс затормозился в связи с известными событиями в политической жизни Молдовы, что привело практически к остановке переговоров.
Клаус Нойкирх пообещал сделать всё возможное для активизации переговорного процесса, упомянув о подготовке к проведению встречи в формате «5+2» в Братиславе и неформальной Баварской конференции в ноябре.
За два дня до встречи с президентом ПМР Нойкирх встречался с главой МИД ПМР Виталием Игнатьевым для обсуждения текущей ситуации и перспектив диалога между Тирасполем и Кишинёвом. Появилась надежда, что с помощью миссии ОБСЕ переговорный процесс будет не просто активизирован, а выведен на новый уровень.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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