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Миссия ОБСЕ на Донбассе внезапно стала пророссийской — западные сотрудники сбежали в отпуск
20 февраля 2022, 06:35 • 156 • Украина
В связи с военно-политической ситуацией на Украине наблюдателям ОБСЕ разрешили брать внеочередные отпуска. Как сообщает «Радио Свобода»*, соответствующее письмо среди работников СММ было распространено 13 февраля.
По их данным, более 60% наблюдателей из западных стран и более 40% украинских сотрудников воспользовались такой возможностью.
Отмечается, что почти все иностранные международные наблюдатели, кроме граждан РФ и некоторых стран СНГ, получили от своих дипломатических учреждений предостережения на эвакуацию.
Таким образом, фактически ядром СММ ОБСЕ на Украине сейчас стали наблюдатели из России (более 90 человек) и стран СНГ.
В СММ не опровергли и не подтвердили эту информацию. В то же время сослались на сообщение для прессы от 13 февраля, в котором говорится о том, что отдельные государства-участники ОБСЕ решили, что их гражданам, командированным на службу в СММ, следует покинуть Украину в следующие несколько дней.
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