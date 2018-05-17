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Миссия невыполнима
17 мая 2018, 21:54 • 48 • Карикатуры
Журналист еженедельника Washington Examiner Том Роган призвал украинские власти разбомбить Крымский мост. В Кремле подобное заявление назвали "безумием". Следственный комитет возбудил уголовное дело против автора материала.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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