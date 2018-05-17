Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Работают за красивые глаза: 68 региональных депутатов живут за чертой бедности
Задержанный на Украине журналист Вышинский выступил в суде
В Польше задержали россиянку по подозрению в деятельности против страны
В МВФ назвали критически важное условие для получения Украиной нового транша
Главная / Карикатуры

Миссия невыполнима

17 мая 2018, 21:54  •  48 • Карикатуры

Журналист еженедельника Washington Examiner Том Роган призвал украинские власти разбомбить Крымский мост. В Кремле подобное заявление назвали "безумием". Следственный комитет возбудил уголовное дело против автора материала.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

48
Источник
Похожие новости
16 мая 2018, 16:39
Скрипя зубами
15 мая 2018, 17:54
Приплыли
08 мая 2018, 20:09
Осторожно, злой сосед

17 мая 2018, 15:24
Зашивается
11 мая 2018, 16:24
Заварил кашу
16 мая 2018, 19:54
Крупный "Калибр"
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
11 мая 2018, 14:24
«Удар возмездия»: как Израиль уничтожил «Панцирь»
15 мая 2018, 06:10
«Кинжальный» вердикт России
13 мая 2018, 11:24
Израиль в огне: так ли эффективна израильская ПРО?
12 мая 2018, 22:39
«Грандиозная стройка»: как трасса «Таврида» изменит жизнь крымчан и туристов
15 мая 2018, 12:09
Против США взбунтовалась не только Россия
13 мая 2018, 15:09
США в страхе: Иран нацелился на базу в Эт-Танфе
12 мая 2018, 00:09
«Мы сровняем с землей Тель-Авив»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.