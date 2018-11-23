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Миссия НАТО не увидела угрозы в появлении косовско-албанских вооруженных отрядов

23 ноября 2018, 00:39  •  58 • В мире
Ситуация в Косово находится под контролем, заявило руководство международной миссии KFOR под эгидой НАТО. «В данный момент нет причин для беспокойства, так как KFOR находится в контакте с косовской полицией», - заявил пресс-секретарь миссии под эгидой НАТО Винченцо Грацо.
Он пояснил, что на данный момент по ситуации в Косове нет озабоченности. При этом, добавил Грацо, есть определенные полицейские подразделения в южной Косовска-Митровице, передает РИА Новости.
«Неверно, что двигаются косовские вооруженные подразделения. KFOR следит за ситуацией», - подчеркнул представитель миссии.
Ранее о том, что вооруженные косовско-албанские подразделения перемещаются с юга на север края, сообщил президент Сербии Александр Вучич.
Он пояснил, что Белград продолжит следить за ситуацией, при этом, подчеркнул Вучич, поступили сведения, что силы НАТО в Косове были готовы остановить чье-то наступление.
Ранее сообщалось, что непризнанное государство Косово установило таможенную пошлину в размере 100% стоимости на всю продукцию из Сербии. В Белграде заявили, что не будут в свою очередь зеркально отвечать, применяя аналогичные экономические меры.

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