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Миссия МВФ в Молдове заговорила о «корректировке» тарифов

10 октября 2019, 14:09  •  123 • Украина
Пожелания президента Додона кредиторы оставили без ответа
В Молдове завершила свою работу Миссия МВФ, которая находилась в Республике со 2 по 8 октября. Делегация МВФ во главе с Рубеном Атояном познакомилась с состоянием молдавской экономики на сегодняшний день, обсудила усилия властей по сохранению экономической стабильности, а также государственный бюджет на следующий год.
Накануне визита кредиторов Кишинёв получил очередной обещанный транш в 46,1 миллионов долларов, из них – 27,5 миллиона предназначены для поддержки государственного бюджета.
Напомним, что всего Фонд обещал Молдове 178,7 миллионов долларов ещё в ноябре 2016 года, из которых уже получено 91,4 миллиона.
Завершив свой визит, Миссия МВФ подвела предварительные итоги.
«Мы ценим решительные действия властей по возвращению программы МВФ на путь нормализации и прогресса реформ. В течение прошедшей недели у нас состоялись конструктивные дискуссии о последних экономических событиях и политике, продвигаемой для поддержания макроэкономической и бюджетно-налоговой стабильности. В этом контексте эксперты МВФ начали обсуждение бюджета на 2020 год, связанного с политическими приоритетами и финансированием», – сообщил глава Миссии Рубен Атоян.
По его словам, в будущем будет продолжено обсуждение реформ, «направленных на содействие реализации пакета налогово-бюджетной политики на 2020 год». Обсуждения, в том числе, будут проходить и в ходе совместных ежегодных совещаний Всемирного банка и Международного валютного фонда в Вашингтоне, отметил глава Миссии.
Встретились представители Миссии и с президентом страны Игорем Додоном, который подтвердил готовность Кишинёва продолжать сотрудничество с Международным Валютным Фондом и после окончания действующей программы, поскольку Молдова ещё долго будет нуждаться в поддержке «традиционных партнёров».
Также президент РМ отметил, что он категорически против повышения налогов и тарифов в стране. По его мнению, повышение подорвёт экономический рост и послужит дополнительным стимулом для исхода населения из Молдавии. Что касается уже принятых решений о повышении налогов в сфере HoReCa (гостиничный, ресторанный бизнес, услуги кейтеринга), то, по его мнению, эти решения должны быть пересмотрены.
«Повышение налогов в этой сфере навредит перспективам развития стратегической для Республики Молдова отрасли – туризма. Мы полагаем, что принятые в этом направлении меры должны быть пересмотрены без ущерба для отношений с МВФ. При этом правительство и команда президента продолжат обсуждать этот вопрос. Кроме того, в ближайшее время будет дан старт пакету инициатив, направленных на содействие развитию этой важной отрасли», – написал Игорь Додон на своей странице в социальной сети Facebook. Прозвучали эти слова как бы вслед уходящему поезду, поскольку решения о повышении налогов уже есть.
Да и эксперты МВФ во время встречи с членами Административного совета Национального агентства по регулированию тарифов в энергетике (НАРЭ) подчеркнули «необходимость корректировки регулируемых тарифов и цен на основе отраслевых методологий, утверждённых при поддержке Секретариата Энергетического сообщества».
А министр финансов Молдовы Наталья Гаврилицэ уже огорошила молдаван новостью о новом налоге – на покупки в интернете. Так что прекрасные пожелания президента страны остаются только пожеланиями, а «традиционные партнёры» Молдавии ведут себя традиционно: дают кредиты в обмен на ужесточение фискальной и тарифной политики.
Кристина СЫРБУ для ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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