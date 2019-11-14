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Миссия МВФ приступила к работе на Украине
14 ноября 2019, 15:09 • 16 • Украина
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) приступила к работе в Киеве.
Reuters
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на постоянное представительство фонда в Киеве.
«Миссия МВФ начала свою работу в Киеве согласно плану», — сказали в организации.
Отмечается, что миссия продолжит дискуссии с украинскими властями относительно новой программы при поддержке МВФ.
Ранее украинский премьер Алексей Гончарук заявил, что Киев продолжает вести переговоры с фондом относительно новой программы.
Политолог, бывший советник экс-президентa Укрaины Леонидa Кучмы Олег Соскин в беседе с НСН предположил, что в ближайшее время ожидается охлаждение американо-украинских отношений, что приведёт к тому, что в МВФ откажутся давать Украине деньги.
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