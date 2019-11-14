Миссия МВФ приступила к работе на Украине

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) приступила к работе в Киеве.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на постоянное представительство фонда в Киеве.

«Миссия МВФ начала свою работу в Киеве согласно плану», — сказали в организации.

Отмечается, что миссия продолжит дискуссии с украинскими властями относительно новой программы при поддержке МВФ.

Ранее украинский премьер Алексей Гончарук заявил, что Киев продолжает вести переговоры с фондом относительно новой программы.

Политолог, бывший советник экс-президентa Укрaины Леонидa Кучмы Олег Соскин в беседе с НСН предположил, что в ближайшее время ожидается охлаждение американо-украинских отношений, что приведёт к тому, что в МВФ откажутся давать Украине деньги.