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Миссия МВФ начала работу в Киеве

12 сентября 2019, 13:09  •  68 • Украина
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) официально начала свою работу на Украине.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на представительство фонда.

Уточняется, что возглавляет делегацию Рон ван Роден.

Ранее украинский премьер-министр Алексей Гончарук заявил о прибытии на Украину миссии МВФ. По его словам, переговоры Киева с представителями фонда будут продолжаться до 24 сентября.

В августе в Национальном банке Украины (НБУ) заявили, что стране нужна долгосрочная программа сотрудничества с МВФ в объёме $5—10 млрд.

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