Миссия МВФ начала работу в Киеве

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) официально начала свою работу на Украине.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на представительство фонда.

Уточняется, что возглавляет делегацию Рон ван Роден.

Ранее украинский премьер-министр Алексей Гончарук заявил о прибытии на Украину миссии МВФ. По его словам, переговоры Киева с представителями фонда будут продолжаться до 24 сентября.

В августе в Национальном банке Украины (НБУ) заявили, что стране нужна долгосрочная программа сотрудничества с МВФ в объёме $5—10 млрд.