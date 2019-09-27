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Миссия МВФ констатировала недостатки в правовой базе Украины и повсеместную коррупцию

27 сентября 2019, 08:54  •  131 • Украина

ТАСС, 27 сентября. Миссия МВФ констатировала недостатки в правовой базе Украины и повсеместную коррупцию, тормозящие рост экономики.

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