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Миссия МВФ констатировала недостатки в правовой базе Украины и повсеместную коррупцию
27 сентября 2019, 08:54 • 131 • Украина
ТАСС, 27 сентября. Миссия МВФ констатировала недостатки в правовой базе Украины и повсеместную коррупцию, тормозящие рост экономики.
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