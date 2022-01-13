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Миссия, которая вполне выполнима

13 января 2022, 00:10  •  142 • Война
Операция миротворческих сил ОДКБ в Казахстане может стать эталоном пресечения гибридных агрессий Запада
Во все времена любое крупное общественно-политическое событие всегда сопровождалось шлейфом всевозможных слухов, сплетен, прямого вранья. В эпоху Интернета этот «шлейф» сплошь и рядом принимает такие размеры, что само событие часто оказывается погребено под завалами дезинформационного мусора. И докопаться до реальной действительности становится непросто. Тем не менее это необходимо делать. Ведь из происходящего надо извлекать уроки на будущее.
Недавние события в Казахстане и участие в них других государств-членов Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) здесь не исключение. Вокруг ввода в эту республику миротворческого контингента ОДКБ нагромождено столько небылиц вроде расстрела прибывшими российскими десантниками чуть ли не всех террористов в Алма-Ате, что это само по себе вызывает недоверие к подобным интерпретациям. Если же абстрагироваться от попыток недобросовестных писак «словить хайп» и, выражаясь их языком, «поднять немного бабла», общая картина в контексте поддающихся проверке фактов выглядит следующим образом.
Первое: политико-историческое измерение
О своем участии в военной операции по оказанию помощи Казахстану немедленно и единодушно заявили все государства-члены ОДКБ – Армения, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан и, конечно же, Российская Федерация.
Отсюда принципиально важный для будущего вывод: ОДКБ ни в коем случае не является эдаким муляжом военного союза, созданным для имитации готовности республик бывшего СССР помогать друг другу в критической ситуации, как его описывают «неполживые» авторы. Эта примитивная агитка паразитировала на том факте, что на протяжении почти тридцати лет существования ОДКБ международная обстановка хотя и была сложной, но не требовала бы коллективного военного ответа участников данной организации. Сейчас иное дело.
Единодушная решимость всех государств-членов ОДКБ не оставаться в стороне в ситуации с Казахстаном красноречиво свидетельствует о том, что время осознания характера и масштаба внешних угроз для общего постсоветского пространства наступило. И каждая страна, поддержавшая оказание помощи Казахстану в решительной военной форме, воспринимает эти угрозы как опасность собственному существованию.
Второе: военно-стратегическое измерение
Молниеносная реакция в виде отправки крупного воинского контингента на территорию Казахстана является еще одним свидетельством того, что коллективные вооруженные силы ОДКБ – отнюдь не «бумажный тигр».
Впечатляющим был сам масштаб этой переброски, которую обеспечивали свыше семидесяти самолётов российской военно-транспортной авиации (ВТА), в том числе Ил-76 и Ан-124. Такая группировка ВТА сама по себе является подтверждением высоких оперативно-стратегических возможностей России и стран ОДКБ по молниеносному реагированию на кризисные ситуации как на пространстве СНГ, так и практически в любой другой точке мира.
Безаварийная работа этого мощного воздушного моста свидетельствует о высоком уровне технической готовности авиационной группировки ВТА. А также о том, что серьёзные усилия российских властей по наращиванию мобильных возможностей армии дали результат. И будут новые результаты с учётом выхода на серийное производство модернизированных самолетов ВТА Ил-76 МД-90А авиазавода в Ульяновске.
Военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А из состава 235-го военно-транспортного авиационного полка 18-й военно-транспортной авиационной дивизии Военно-транспортной авиации ВКС России, задействованный для переброски в Казахстан из Иваново в составе контингента миротворческих сил ОДКБ подразделений 217-го гвардейского парашютно-десантного Ивановского полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Аэродром Ульяновск-Восточный, январь 2022 г.
Ещё одним подтверждением того факта, что ОДКБ является живым и дееспособным военным механизмом, стало оперативное выделение в состав миротворческих сил воинских контингентов всех государств ОДКБ. Задача непростая. Абы какую воинскую часть на выполнение такой задачи не пошлешь. И поэтому в рамках ОДКБ в течение многих лет проходили подготовку специальные миротворческие подразделения, личный состав которых обучали гасить кризисные ситуации без применения оружия. Благодаря такой подготовке и появилась возможность тогда, когда возникла необходимость посадить такие контингенты в самолёты и отправить их к месту назначения.
Конечно, в отличие от специальных миротворческих рот других государств ОДКБ, российские ВДВ, составившие основной костяк казахстанской группировки, формально в штатах МС РФ не состоят. Однако реальный миротворческий опыт, полученный российскими десантниками в Сирии, колоссален и позволяет им решать самые сложные задачи в рамках подобных конфликтов.
Выступая 10 января 2022 г. на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, В. Путин сказал: «Наша организация на деле показала свой потенциал, способность действовать быстро, решительно и эффективно. Каждый из союзников внёс свой вклад в выполнение поставленных задач в составе воинской группировки ОДКБ: туда вошли и уже активно проводят оперативные мероприятия подразделения всех без исключения стран-участниц. Это свидетельствует о том, что проводимая в рамках ОДКБ многолетняя, хочу это подчеркнуть, многолетняя, кропотливая работа по формированию целостной системы безопасности государств-участников, включая, разумеется, и Коллективные миротворческие силы ОДКБ, даёт результаты. Важно, очень важно, уважаемые коллеги, что военные наших стран проходят подготовку по общим программам, оснащаются едиными или совместимыми образцами вооружения, техники и связи».
Третье: оперативно-тактическое измерение
«Исполнение охранных функций прибывшими в Нур-Султан миротворцами ОДКБ позволило передислоцировать часть сил казахстанских органов правопорядка в Алма-Ату для участия в контртеррористической операции», – говорится в сообщении пресс-службы президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Прибывшие в Казахстан воинские контингенты ОДКБ никоим образом не подменяли местных защитников законности и правопорядка уже потому, что в случае самоустранения последних или, того хуже, капитуляции перед мятежниками никакие иностранные миротворцы такое нежизнеспособное государство не спасли бы. Главная оперативно-тактическая задача МС ОДКБ была двоякой и заключалась в следующем:
1. Взять на себя охрану и оборону ключевых государственных инфраструктурных объектов РК. По сообщениям телеграм-каналов от 8 января, основной контингент ОДКБ взял под контроль следующие объекты:
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2. Своим физическим присутствием на территории подвергшейся «гибридной» агрессии республики обеспечить достаточную морально-психологическую поддержку властям, силовым структурам и населению Казахстана. И вселить в них твердую уверенность в том, что они не будут брошены перед лицом внешней атаки, и решимость государств Содружества является стопроцентной гарантией неизбежности подавления мятежа.
Президент В. Путин констатировал, что с указанной двуединой задачей военная миссия ОДКБ на территории Казахстана успешно справляется: «Миротворческий контингент с ходу взял под защиту ключевые объекты инфраструктуры и обеспечивает контроль над ними казахстанских властей, именно казахстанских властей. А казахстанские же силовые и правоохранительные структуры занимаются непосредственно борьбой с терроризмом, боевой работой, защитой мирного населения и выполняют полицейские функции там, где нужно. То есть наши военнослужащие заместили их на объектах инфраструктуры и дали возможность Президенту Казахстана эффективно применять свои силы и средства по наведению порядка в стране».
Следует подчеркнуть, что рассмотренными нами тремя направлениями значение миссии ОДКБ в Казахстане отнюдь не исчерпывается. Тот факт, что она проходила на фоне обострения отношений между Россией и Западом в целом и при значительном возрастании угрозы войны на востоке Украины, позволяет предположить, что максимально оперативное реагирование ОДКБ на кризисную ситуацию в РК могло отразиться на международной обстановке в целом. И, в частности, спутать карты тех сил на Западе, а также их киевских приспешников, которые рассчитывали путем создания нового антироссийского фронта на казахстанском направлении подготовить максимально благоприятные условия для нападения киевского режима на ЛДНР.
С учётом того, что киевские спецслужбы активно занимались «разработкой» казахстанской темы и практической реализацией путчистского сценария, вероятность такой связки представляется отнюдь не нулевой. И в этом смысле молниеносная операция МС ОДКБ в Казахстане вполне может оказаться фактором, который остановил сползание ситуации к большой европейской войне.
Юрий БОРИСОВ

Фонд Стратегической Культуры

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