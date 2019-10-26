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Мисс Украина опять не прошла тест на "свидомость": Девушка оригинально ответила на вопрос о Крыме

26 октября 2019, 16:54  •  102 • Политика
Обвиненная в "предательстве" победительница конкурса "Мисс Украина" ответила, чей Крым. "Я считаю, что Крым для всех людей", - сказала она.
Победительница конкурса "Мисс Украина - 2019" Маргарита Паша снова не прошла тест на "свидомость". Девушка ответила на вопрос о том, кому принадлежит Крым, совсем не так, как этого хотели украинские националисты и радикалы.
"Я считаю, что Крым для всех людей. Вся территория земли, она принадлежит всем нам, людям", - сказала девушка в ответ на вопрос финансируемого Госдепом США издания "Крым.Реалии".
Напомним, что это уже второй раз, когда мисс Украина отказывается принимать "свидомую идеологию". Первый раз был в конце сентября, когда девушка отказалась давать интервью на украинском языке. За это Маргарита Паша подверглась безжалостным нападкам со стороны украинской прессы, сообщает РИА ФАН.

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