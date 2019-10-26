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«Мисс Украина — 2019» ответила на вопрос о принадлежности Крыма

26 октября 2019, 10:09  •  219 • Украина
Победительница конкурса «Мисс Украина — 2019», жительница Харькова Маргарита Паша ответила на вопрос о принадлежности Крыма, заданный журналистами. Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
 
© Miss Ukraine 2019
 

Украинская модель рассказала, что часто в детстве отдыхала в Крыму. По её словам, она любит Ялту и Форос. Также Паша поделилась, что её сестра в настоящее время проживает в Феодосии.

Она пожелала Крыму процветания «как республике». 

«Я считаю, что Крым всех людей. Вся территория Земли, она принадлежит всем нам людям», — сказала она.

В июне украинская певица Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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