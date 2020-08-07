Мишустину придётся жёстко пресечь попытки бунта в правительстве - Малофеев

В эфире программы "Царьград. Главное" Константин Малофеев и Юрий Пронько обсуждали работу Минфина России. В частности, последние рекомендации министерства, например, связанные с сокращением расходов на программы развития Крыма, Арктики, Северного Кавказа и Дальнего Востока в ближайшие годы. И одновременно рост расходов, например, на Администрацию президента. Деятельность Минфина выглядит как целенаправленная работа по ухудшению имиджа высшей власти, пришли к выводу собеседники. Так почему так происходит?

На мой взгляд, это прямой вызов одной части правительства другой. Та часть правительства, которая пытается что-то поменять, встречается с саботажем со стороны оппонентов, которые сидят на сундуке с деньгами, - предположил Малофеев. - Они говорят: вы можете там что угодно придумать, а у нас бухгалтерия. У нас деньги, и мы будем вот так делать. Если вы у нас здесь забираете, то согласно бюджетному правилу тут мы убавляем. Хотя это правило было неведомо кем установлено. Независимо от того, что сейчас мы вошли в тяжелейший кризисный год.

Совершенно не стесняясь, урезают программы здравоохранения и образования, напомнил Малофеев. А потом другие чиновники вынуждены объясняться перед людьми.

"А не надо объясняться с людьми. У нас недостаточно наличных денег в обороте. У нас недостаточно денежной массы. Об этом уже сто раз говорилось. Всё, что им нужно делать, - это увеличить денежную массу. Это возможно, уж тем более на инвестиционные проекты, о которых, например, говорил вице-премьер Андрей Белоусов. Всё это возможно делать. Но для этого Минфин и Минэкономразвития, соответственно, вице-премьер в правительстве, ответственный за стратегию, то есть Белоусов, должны работать в унисон, вместе. А ещё бы желательно с ними и Центральный банк работал, о чём мы уже и не мечтаем давно".

Как добиться такого унисона? Константин Малофеев полагает, что в данной ситуации следует жёстко пресечь попытки бунта в правительстве. И это задача премьер-министра России Михаила Мишустина. Более подробно дискуссия представлена в эфире программы чуть ниже.