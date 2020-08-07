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Мишустину придётся жёстко пресечь попытки бунта в правительстве - Малофеев
07 августа 2020, 18:45 • 59 • Политика
Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев в беседе с Юрием Пронько высказал мнение, что сегодня в правительстве есть раскол. И чтобы сделать работу эффективной, Михаилу Мишустину придётся жёстко пресечь попытки бунта.
В эфире программы "Царьград. Главное" Константин Малофеев и Юрий Пронько обсуждали работу Минфина России. В частности, последние рекомендации министерства, например, связанные с сокращением расходов на программы развития Крыма, Арктики, Северного Кавказа и Дальнего Востока в ближайшие годы. И одновременно рост расходов, например, на Администрацию президента. Деятельность Минфина выглядит как целенаправленная работа по ухудшению имиджа высшей власти, пришли к выводу собеседники. Так почему так происходит?
Совершенно не стесняясь, урезают программы здравоохранения и образования, напомнил Малофеев. А потом другие чиновники вынуждены объясняться перед людьми.
"А не надо объясняться с людьми. У нас недостаточно наличных денег в обороте. У нас недостаточно денежной массы. Об этом уже сто раз говорилось. Всё, что им нужно делать, - это увеличить денежную массу. Это возможно, уж тем более на инвестиционные проекты, о которых, например, говорил вице-премьер Андрей Белоусов. Всё это возможно делать. Но для этого Минфин и Минэкономразвития, соответственно, вице-премьер в правительстве, ответственный за стратегию, то есть Белоусов, должны работать в унисон, вместе. А ещё бы желательно с ними и Центральный банк работал, о чём мы уже и не мечтаем давно".
Как добиться такого унисона? Константин Малофеев полагает, что в данной ситуации следует жёстко пресечь попытки бунта в правительстве. И это задача премьер-министра России Михаила Мишустина. Более подробно дискуссия представлена в эфире программы чуть ниже.
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