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Мишустина выписали из больницы
19 мая 2020, 13:20 • 34 • В России
Михаил Мишустин завершил лечение от коронавируса и выписан из медицинского учреждения. Об этом сообщил «Комсомолке» во вторник пресс-секретарь премьера Борис Беляков.
- Михаил Владимирович приступил к работе в Доме Правительства, - уточнил пресс-секретарь премьера.
Напомним, Михаил Мишустин был госпитализирован 30 апреля. Тесты подтвердили у него коронавирус. Мишустин был доставлен в одну из столичных больниц с высокой температурой.
После этого президент Владимир Путин подписал указ о назначении и.о. премьера Андрея Белоусова, ранее исполнявшего обязанности первого-вице премьера.
19 мая президент подписал указ, по которому назначение Белоусова и.о. премьера утрачивает силу.
Утром во вторник Михаил Мишустин уже провел рабочее совещание с членами правительства из Белого дома в режиме видеоконференции.
- Сейчас премьер готовится к совещанию с президентом, - рассказал Борис Беляков.
Совещание у Владимира Путина будет посвящено выплатам медикам.
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