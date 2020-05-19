Мишустина выписали из больницы

Михаил Мишустин завершил лечение от коронавируса и выписан из медицинского учреждения. Об этом сообщил «Комсомолке» во вторник пресс-секретарь премьера Борис Беляков.

- Михаил Владимирович приступил к работе в Доме Правительства, - уточнил пресс-секретарь премьера.

Напомним, Михаил Мишустин был госпитализирован 30 апреля. Тесты подтвердили у него коронавирус. Мишустин был доставлен в одну из столичных больниц с высокой температурой.

После этого президент Владимир Путин подписал указ о назначении и.о. премьера Андрея Белоусова, ранее исполнявшего обязанности первого-вице премьера.

19 мая президент подписал указ, по которому назначение Белоусова и.о. премьера утрачивает силу.

Утром во вторник Михаил Мишустин уже провел рабочее совещание с членами правительства из Белого дома в режиме видеоконференции.

- Сейчас премьер готовится к совещанию с президентом, - рассказал Борис Беляков.

Совещание у Владимира Путина будет посвящено выплатам медикам.

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