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Мишустин заявил о разработке в России шести вакцин от коронавируса

20 марта 2020, 17:00  •  58 • В России

В России проводятся испытания сразу шести вакцин от коронавируса. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин в пятницу на заседании президиума координационного совета при правительстве по противодействию распространению коронавируса.

- Наши ученые создали их за очень короткое время - за два месяца, используя уже имеющиеся разработки и практически самые новые, новейшие биотехнологии, - сказал Мишустин.

Он отметил, что работа над вакцинами шла круглосуточно.

- В ближайшее время, мы надеемся, будет подтверждена безопасность и эффективность этих разработок, их можно будет применять для профилактики и контроля эпидемии, - заявил Мишустин.

Премьер также рассказал, что банкам рекомендовано реструктурировать кредиты заразившихся коронавирусом россиян. Для этого заемщику нужно будет предоставить официальное подтверждение наличия у него коронавируса.

Меры профилактики вирусных инфекций.

Также будут расширены программы рефинансирования по кредитам малого и среднего бизнеса и приняты меры по поддержанию доступности ипотеки, сказал Мишустин,

Правительство также приняло решение не штрафовать исполнителей по госконтрактам, если те нарушили свои обязательства. Мишустин привел в пример автопроизводителей, работа которых зависит от поставок зарубежных комплектующих.

- Важно сохранить финансовую устойчивость российских заводов в такой ситуации, - отметил премьер.

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