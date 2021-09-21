Мишустин заявил о превышении МРОТ в России 13,6 тыс. рублей с 2022 года

В 2022 году зарплата почти 3 млн россиян вырастет за счет увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня выше 13,6 тыс. рублей. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил во вторник, 21 сентября, на заседании правительства в режиме видеоконференции.

«Со следующего года предлагается установить МРОТ на уровне выше 13,6 тыс. рублей. За счет такого решения вырастет заработная плата почти 3 млн человек», — сказал глава кабмина.

В текущем году МРОТ составляет 42% медианной зарплаты, или 12 792 рубля, пишет РИАМО.

Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер поддержки и государственной соцпомощи, как социальный контракт, ежемесячное пособие на первого, второго и третьего ребенка в возрасте до трех лет, а также выплаты на детей от трех до семи лет.

По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, отмена минимального размера оплаты труда повлечет за собой хаос. Она подчеркнула, что с МРОТ связано огромное количество пособий и выплат и любые действия с ним потребуют трансформации социальной поддержки населения, передает НСН.

30 декабря 2020 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о новой методике расчета МРОТ исходя из медианной зарплаты, сообщает телеканал «Звезда». Теперь величина не может снижаться даже при уменьшении размера медианной зарплаты, сообщает Life.ru.

С 2021 года соотношение МРОТ и медианной заработной платы устанавливается в размере 42%. Отмечалось, что размер МРОТ на 2022 год будет исходить из учета медианной зарплаты за предыдущий год. 23 декабря Путин заявлял, что МРОТ необходимо по мере возможности повышать.