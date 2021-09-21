Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Шутка дня: И суток не прошло после выборов - русские придумали анекдот
Не та страна, не тот народ: Оскорбившему Россию Дмитрию Глуховскому ответил Ольш...
Радикалы из «Азова» подорвали украинских пограничников, мешавших вывозить оружие...
Украина получила удар под дых от европейских союзников: Румыния развернула ПВО
Главная / Политика

Мишустин заявил о превышении МРОТ в России 13,6 тыс. рублей с 2022 года

21 сентября 2021, 18:00  •  91 • Политика
В 2022 году зарплата почти 3 млн россиян вырастет за счет увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня выше 13,6 тыс. рублей. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил во вторник, 21 сентября, на заседании правительства в режиме видеоконференции.
«Со следующего года предлагается установить МРОТ на уровне выше 13,6 тыс. рублей. За счет такого решения вырастет заработная плата почти 3 млн человек», — сказал глава кабмина.
В текущем году МРОТ составляет 42% медианной зарплаты, или 12 792 рубля, пишет РИАМО.
Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер поддержки и государственной соцпомощи, как социальный контракт, ежемесячное пособие на первого, второго и третьего ребенка в возрасте до трех лет, а также выплаты на детей от трех до семи лет.
По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, отмена минимального размера оплаты труда повлечет за собой хаос. Она подчеркнула, что с МРОТ связано огромное количество пособий и выплат и любые действия с ним потребуют трансформации социальной поддержки населения, передает НСН.
30 декабря 2020 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о новой методике расчета МРОТ исходя из медианной зарплаты, сообщает телеканал «Звезда». Теперь величина не может снижаться даже при уменьшении размера медианной зарплаты, сообщает Life.ru.
С 2021 года соотношение МРОТ и медианной заработной платы устанавливается в размере 42%. Отмечалось, что размер МРОТ на 2022 год будет исходить из учета медианной зарплаты за предыдущий год. 23 декабря Путин заявлял, что МРОТ необходимо по мере возможности повышать.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





91
Источник
Похожие новости
21 сентября 2021, 00:35
Украина получила удар под дых от европейских союзников: Румыния развернула ПВО
21 сентября 2021, 07:55
"На колени поставить"? Генерал ВСУ одёрнул угрожающих России войной
21 сентября 2021, 14:20
В Кремле не стали оспаривать решение Турции: Ответили коротко и ёмко
21 сентября 2021, 07:55
Военкор предложил радикальный ответ на отказ Турции признать выборы в Крыму: "Пора"
21 сентября 2021, 00:35
Русский танк с ИИ удивил японцев: "В России думают о жизнях своих солдат" – читатели Tokyo Shimbun
21 сентября 2021, 07:55
Пронько: "Власть признала ошибку. Это подлость, которую пытались скрыть"
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 сентября 2021, 00:35
Украина получила удар под дых от европейских союзников: Румыния развернула ПВО
21 сентября 2021, 08:50
В Одессе мужчина кинул мусорку и отправил в нокаут украинскую нацистку
21 сентября 2021, 07:55
"На колени поставить"? Генерал ВСУ одёрнул угрожающих России войной
21 сентября 2021, 14:20
В Кремле не стали оспаривать решение Турции: Ответили коротко и ёмко
21 сентября 2021, 07:55
Военкор предложил радикальный ответ на отказ Турции признать выборы в Крыму: "По...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 сентября 2021, 06:35
Никита Михалков: "Почему мы должны терпеть это в своём доме?"
15 сентября 2021, 23:35
Украинская чиновница вызвала гнев у сограждан за воспоминания о жизни в СССР
18 сентября 2021, 19:25
Радикалы из «Азова» подорвали украинских пограничников, мешавших вывозить оружие из Донбасса
21 сентября 2021, 07:55
"На колени поставить"? Генерал ВСУ одёрнул угрожающих России войной
15 сентября 2021, 04:20
Лидер Китая жестко пристыдил Байдена: в личной встрече отказано
18 сентября 2021, 21:15
"США наступают России на пятки": NI рассказал о секретном американском оружии
19 сентября 2021, 00:55
"Союзники так себя не ведут": МИД Франция тремя неприятными словами отозвался о подставивших его США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.