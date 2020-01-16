|
Мишустин заявил, что представит новый состав кабмина в ближайшие дни
16 января 2020, 15:54 • 19 • Политика
МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Кандидат на должность председателя правительства России Михаил Мишустин заявил, что представит новый состав кабмина в ближайшие дни. Об этом он сказал журналистам по итогам пленарного заседания Госдумы, на котором депутаты поддержали его кандидатуру на названный пост.
"Я думаю, что такое понимание возникнет в ближайшие дни. Мы консультировались сегодня со всеми фракциями. Как только это [понимание] появится, мы об этом скажем", - заявил он, добавив, что представит главе государства список кандидатов на посты в новом кабинете министров "в ближайшее время".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
19
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 января 2020, 09:54
|
16 января 2020, 08:09
|
13 января 2020, 02:09
|
12 января 2020, 13:09
|
12 января 2020, 09:54
|
15 января 2020, 01:09
|
10 января 2020, 09:09