МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Кандидат на должность председателя правительства России Михаил Мишустин заявил, что представит новый состав кабмина в ближайшие дни. Об этом он сказал журналистам по итогам пленарного заседания Госдумы, на котором депутаты поддержали его кандидатуру на названный пост.

"Я думаю, что такое понимание возникнет в ближайшие дни. Мы консультировались сегодня со всеми фракциями. Как только это [понимание] появится, мы об этом скажем", - заявил он, добавив, что представит главе государства список кандидатов на посты в новом кабинете министров "в ближайшее время".