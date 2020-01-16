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Мишустин заявил, что представит новый состав кабмина в ближайшие дни

16 января 2020, 15:54  •  19 • Политика

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Кандидат на должность председателя правительства России Михаил Мишустин заявил, что представит новый состав кабмина в ближайшие дни. Об этом он сказал журналистам по итогам пленарного заседания Госдумы, на котором депутаты поддержали его кандидатуру на названный пост.

"Я думаю, что такое понимание возникнет в ближайшие дни. Мы консультировались сегодня со всеми фракциями. Как только это [понимание] появится, мы об этом скажем", - заявил он, добавив, что представит главе государства список кандидатов на посты в новом кабинете министров "в ближайшее время".

 

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