Мишустин взялся за пенсии: Премьер поручил внести изменения, касающиеся индексации

Новый глава правительства России Михаил Мишустин дал указание подготовить изменения в федеральные законы, касающиеся индексации пенсий. Об этом говорится на сайте кабмина.

Изменения должны затронуть бюджет Пенсионного фонда и привести его в соответствие с требованиями, которые ранее озвучил президент России Владимир Путин. Минфину дан срок - до 11 февраля представить свои предложения по внесению изменений. Соответствующие поправки будут внесены в федеральный бюджет на 2020 год, а также в плановый бюджет на 2021 и 2022 годы.

Кроме того, предполагается, что требования по индексации пенсий также будут закреплены в Конституции России.