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Мишустин взялся за пенсии: Премьер поручил внести изменения, касающиеся индексации
10 февраля 2020, 22:39 • 91 • Политика
Премьер Мишустин принял решение по пенсиям. Минфину было дано задание подготовить изменения в соответствии с требованиями, которые ранее озвучил президент России.
Новый глава правительства России Михаил Мишустин дал указание подготовить изменения в федеральные законы, касающиеся индексации пенсий. Об этом говорится на сайте кабмина.
Изменения должны затронуть бюджет Пенсионного фонда и привести его в соответствие с требованиями, которые ранее озвучил президент России Владимир Путин. Минфину дан срок - до 11 февраля представить свои предложения по внесению изменений. Соответствующие поправки будут внесены в федеральный бюджет на 2020 год, а также в плановый бюджет на 2021 и 2022 годы.
Кроме того, предполагается, что требования по индексации пенсий также будут закреплены в Конституции России.
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