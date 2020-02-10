Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Скандальный звон: в России предложили наказывать за семейные дебоши
Беркут не должен требовать правосудия
Иностранные компании бегут от евроукров, роняя деньги (Руслан Осташко)
Недетские ожидания: бюджет пересмотрят под маткапитал и соцвыплаты
Главная / Политика

Мишустин взялся за пенсии: Премьер поручил внести изменения, касающиеся индексации

10 февраля 2020, 22:39  •  91 • Политика
Премьер Мишустин принял решение по пенсиям. Минфину было дано задание подготовить изменения в соответствии с требованиями, которые ранее озвучил президент России.
Новый глава правительства России Михаил Мишустин дал указание подготовить изменения в федеральные законы, касающиеся индексации пенсий. Об этом говорится на сайте кабмина.
Изменения должны затронуть бюджет Пенсионного фонда и привести его в соответствие с требованиями, которые ранее озвучил президент России Владимир Путин. Минфину дан срок - до 11 февраля представить свои предложения по внесению изменений. Соответствующие поправки будут внесены в федеральный бюджет на 2020 год, а также в плановый бюджет на 2021 и 2022 годы.
Кроме того, предполагается, что требования по индексации пенсий также будут закреплены в Конституции России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



91
Источник
Похожие новости
10 февраля 2020, 19:24
Москва пообещала зеркально ответить на санкции ЕС из-за выборов в Крыму
10 февраля 2020, 22:39
Скандальный звон: в России предложили наказывать за семейные дебоши
10 февраля 2020, 22:39
Меркель подставила собственная преемница: Крамп-Карренбауэр отказалась быть канцлером Германии
10 февраля 2020, 12:54
"Беспрецедентно и недопустимо": Голикова пригрозила аптекам проверками за вздувание цен на медицинские маски
10 февраля 2020, 22:39
Мишустин взялся за пенсии: Премьер поручил внести изменения, касающиеся индексации
10 февраля 2020, 16:09
"Дача, труд и мирный огонь": Правосек Скоропадский в российском издании учит дачников лайфхакам?
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 февраля 2020, 12:39
«Я здоровый человек»: как живёт Раса Прасцевичюте, которой первой в СССР провели репл...
10 февраля 2020, 03:09
Две катастрофы изменили ситуацию: Китайские авиакомпании расторгают контракты с росси...
10 февраля 2020, 09:39
Трамп уволил "главного украинского силовика": это только начало мести
10 февраля 2020, 09:24
«Крах системы»: в Польше не исключили последствий для НАТО в случае развала СНВ-III
10 февраля 2020, 09:39
Нужна ли Украина России: размышления о внутриукраинском расслоении
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 февраля 2020, 05:39
Путин оставил черную метку в каше для Лукашенко (Telegram. Обзор)
05 февраля 2020, 18:54
«Превосходит зарубежные машины»: на что способен новейший российский танк Т-90М «Прорыв»
05 февраля 2020, 18:54
«В колонии был склонен к уединению»: RT выяснил, что убитый уфимцем педофил имел несколько судимостей
04 февраля 2020, 00:54
Трагедия в Сирии: подтверждена гибель лейтенанта ФСБ
10 февраля 2020, 06:24
Над чем смеялся папа Римский? Зеленский заявил о статусе "президента мира" спустя день после убийства в Донбассе
06 февраля 2020, 17:39
«Ещё не добились такого роста зарплат»: Мишустин назвал непосильными предлагаемые в новом КоАП штрафы
09 февраля 2020, 14:09
"Отсталая Рашка"? Ну-ну… Аккаунт "Наша Канада" заблокировали после фейка о русских
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.