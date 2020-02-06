Мишустин выступил против увеличения штрафов за превышение скорости водителями до 5 тысяч рублей

Правительство выступило против кратного увеличения штрафов за превышение скорости водителями. Как сказал на заседании правительства в четверг премьер Михаил Мишустин, у россиян пока не настолько большие доходы, чтобы вводить такие штрафы.

Напомним, что Минюст разработал новую редакцию Кодекса об административных нарушениях. Она размещена на портале проектов нормативных правовых актов. Там предлагается серьезно ужесточить наказание водителей за превышение скорости, систематические нарушения ПДД, отказ от медосвидетельствования и остановки по требованию полицейского, а также за попытку скрыться.

Премьер-министр Михаил Мишустин.Фото: REUTERS

Так, согласно проекту, за превышение скорости от 20 до 40 км/ч предусмотрен штраф до 3 тысяч рублей (вместо нынешних 500 рублей). От 40 до 60 км/ч - до 4 тысяч рублей (вместо нынешних 1,5 тысяч рублей). Превышение скорости более, чем на 60 км/ч - 5 тысяч рублей (вместо штрафа от 2 до 2,5 тысячи рублей), либо лишение водителя прав на срок от 4 до 6 месяцев. За повторное нарушение на водителя наложат штраф до 10 тысяч рублей или лишат прав на один год.

- Для многих это просто непосильно. Мы с вами пока еще не добились такого роста зарплат, чтобы на столько увеличивать штрафы. Работа правительства - это решение проблем людей, а не формализм! - заявил Мишустин.