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Мишустин выделил 2 млрд рублей на «санитарный щит»

07 сентября 2021, 14:50  •  114 • Политика
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал во вторник, 7 сентября, распоряжение, согласно которому 2 млрд рублей будет выделено на борьбу с распространением коронавируса и других опасных инфекций. Об этом сообщается на сайте правительства.
«На мероприятия по борьбе с распространением COVID-2019 и других опасных инфекций будет выделено 2 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в документе.
Источником средств станет резервный фонд правительства. Часть средств — 223 млн рублей — направят на создание ПЦР-центров в крупных городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Самара и Челябинск, сообщает телеканал «360».
Также финансирование направят на создание комплекса из четырех лабораторий. Они будут заниматься разработками в сфере биохимии, инфекционной диагностики, мониторинга и определения патогенов. Предусматриваются и мероприятия по изучению изменчивости возбудителей коронавируса и других новых инфекций, дооснащение центров гигиены и эпидемиологии специальной аппаратурой, усиление подразделений санитарного контроля в пунктах пропуска через границу, передает НСН.
Ранее, 3 сентября, Мишустин заявил, что правительство России направит 2 млрд рублей на развертывание 15 новых ПЦР-центров в крупных городах в рамках создания так называемого «санитарного щита».
В тот же день вице-премьер России Татьяна Голикова указала, что проект по созданию «санитарного щита» является одним из самых необходимых, так как коронавирус — не единственная пандемия, с которой предстоит столкнуться России. По ее словам, в настоящее время ведется активная работа над содержанием проекта вместе с партией «Единая Россия».
Создать «санитарный щит» России, который защитит страну от эпидемиологических шоков, поручил президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию 21 апреля. Тогда он подчеркнул, что страна должна быть готова разрабатывать собственные тест-системы для любых инфекций в течение четырех дней.
Также глава государства указал на необходимость обеспечения независимости страны в производстве вакцин, субстанций для фармацевтики, лекарств от инфекций с максимальным использованием российского оборудования.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова позднее отмечала, что Россия с созданием «санитарного щита» станет территорией безопасности для здоровья граждан и сможет реагировать на новые биологические вызовы, опережая их возникновение. Татьяна Голикова призывала продлить проект создания «санитарного щита», на данный момент рассчитанный до 2024 года, до 2030-го.
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