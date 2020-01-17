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Мишустин выбрал новым главой ФНС своего зама Егорова

17 января 2020, 23:09  •  77 • Политика
Мишустин назначил главой ФНС Даниила Егорова. До назначения он занимал должность замначальника ФНС и имел статус действительного государственного советника Российской Федерации 2-го класса.
Новый премьер-министр России Михаил Мишустин выбрал преемника на пост руководителя ФНС, с которого ушёл, чтобы стать главой правительства. Новым главой ФНС стал Даниил Егоров.
Документ о его назначении опубликован сегодня на сайте правительства России. До этого Егоров работал на должности заместителя главы Федеральной налоговой службы. Также Егоров имеет звание действительного государственного советника Российской Федерации 2-го класса.
На сайте ФНС говорится, что Даниил Егоров родился в 1975 году в Москве и окончил Московский Российский университет дружбы народов по специальности "юриспруденция". Он начинал свою карьеру в качестве юриста, но затем перешёл на государственную службу, где и выстроил успешную карьеру, дослужившись до замначальника ФНС.

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