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Мишустин встряхнул правительство: "У нас сроки подготовки всё время продлеваются"

16 июля 2020, 17:00  •  99 • Политика
Михаил Мишустин встряхнул правительство в ходе совещания с членами кабмина. "У нас сроки подготовки всё время продлеваются", - заметил он. В связи с этим премьер-министр РФ распорядился, чтобы все правительственные документы были подготовлены в течение следующих двух месяцев.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства высказался по поводу уровня дисциплины среди членов органа исполнительной власти.
Глава кабмина подчеркнул, что, к сожалению, не может полноценно похвалить представителей правительства за слаженность и организованность в работе.
У нас по большому количеству подзаконных актов правительства и президента сроки подготовки всё время продлеваются, - обратил внимание Мишустин.
Он напомнил, что говорил об этом ещё во время своего вступления в должность. Теперь это замечают и члены Государственной Думы, подчеркнул председатель правительства.
В связи с этим он распорядился, чтобы все правительственные документы были подготовлены в течение следующих двух месяцев.
Кроме того, российский премьер заявил о необходимости организовать рабочий процесс таким образом, чтобы оформление всех необходимых бумаг систематически осуществлялось без каких-либо сбоев.

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