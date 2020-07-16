Мишустин встряхнул правительство: "У нас сроки подготовки всё время продлеваются"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства высказался по поводу уровня дисциплины среди членов органа исполнительной власти.

Глава кабмина подчеркнул, что, к сожалению, не может полноценно похвалить представителей правительства за слаженность и организованность в работе.

У нас по большому количеству подзаконных актов правительства и президента сроки подготовки всё время продлеваются, - обратил внимание Мишустин.

Он напомнил, что говорил об этом ещё во время своего вступления в должность. Теперь это замечают и члены Государственной Думы, подчеркнул председатель правительства.

В связи с этим он распорядился, чтобы все правительственные документы были подготовлены в течение следующих двух месяцев.

Кроме того, российский премьер заявил о необходимости организовать рабочий процесс таким образом, чтобы оформление всех необходимых бумаг систематически осуществлялось без каких-либо сбоев.