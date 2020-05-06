Мишустин впервые за эпидемию пропустит доклад у Путина. Песков назвал имя на замену

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, участие премьер-министра в сегодняшнем совещании с Владимиром Путиным не планируется. Отмечается, что доклад о поэтапном выходе из карантина президенту представит и.о. премьера Андрей Белоусов.

Сегодня в рамках видеосовещания с президентом будут предложения и в том числе рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, поручение о подготовке которых глава государства давал в конце апреля.

Сегодня впервые Андрей Белоусов выскажет консолидированную позицию правительства.

Накануне пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков рассказал о том, что самочувствие премьер-министра Михаила Мишустина, у которого выявили коронавирус, нормальное. Он проходит лечение в одной из государственных клиник страны.

По его словам, Михаил Владимирович проходит плановое лечение. Врачи используют препараты, которые рекомендованы Минздравом пациентам "для лечения данного заболевания", отметил Беляков.

Он также добавил, что Мишустин активно контактирует с коллегами, но по телефону.