|
Мишустин впервые после заражения коронавирусом появился на публике
08 мая 2020, 14:35 • 11 • В России
Премьер Михаил Мишустин продолжает находиться в одной из столичных клиник, где проходит лечение от коронавируса. Напомним, 30 апреля Мишустин был экстренно госпитализирован с диагнозом «коронавирус» и высокой температурой. В пятницу 8 мая премьер впервые после объявления о своей болезни публично принял участие в рабочем совещании с членами правительства (до этого совещания шли в закрытом режиме).
Совещание проходило в режиме видеоконференции. Для Мишустина в больнице был оборудован рабочий кабинет. Скромный стол, на нем телефон и другая оргтехника. За спиной премьера — флаг России.
Два дня назад Владимир Путин сообщил, что ежедневно общается по телефону с премьером. Говоря о состояния здоровья Мишустина, президент сообщил, что у него сохраняется температура, но заболевание протекает «штатно».
У ветеранов должно быть все необходимое : Мишустин провел совещание по социально-экономическим вопросам.Глава правительства Михаил Мишустин провел с членами правительства в формате видеоконференцсвязи совещание по экономическим вопросам. Говорили о подготовке к празднику Победы.
Сам Мишустин, открывая совещание, о своем здоровье ничего не сказал. Премьер как ни в чем не бывало поприветствовал коллег по правительству и сразу перешел к теме совещания — выплаты ветеранам к Дню Победы и помощь им при коронавирусе.
- Особенно в ситуации с распространением коронавируса надо уделять ветеранам самое пристальное внимание, заботиться, чтобы у них было все необходимое, а помощь приходила без промедления, - сказал Мишустин. При этом он заметил, что забота о ветеранах должна быть постоянной и не заканчиваться 9 мая.
Вице-премьер Татьяна Голикова и министр финансов Антон Силуанов доложили, что все выплаты в честь 75-летия Победы были произведены в срок. Их получили 1,2 миллиона ветеранов. По словам Голиковой, власти также выделили более 350 миллионов рублей для обеспечения жильем 221 ветерана. Еще 473 миллиона рублей будет выделено на ремонт жилья ветеранов.
У Михаила Мишустина обнаружен коронавирус.Премьер-министр России Михаил Мишустин на онлайн-совещании с российским лидером Владимиром Путиным в четверг сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
11
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 мая 2020, 09:57
|
07 мая 2020, 10:10
|
01 мая 2020, 20:10
|
01 мая 2020, 23:10
|
02 мая 2020, 02:10
|
02 мая 2020, 04:10
|
07 мая 2020, 04:10