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Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

29 мая 2020, 14:20  •  44 • В России

Деятельность в области СМИ и производства печатной продукции внесена в перечень отраслей экономики наиболее пострадавших от коронавируса. Такое постановление подписал премьер Михаил Мишустин.

Как пояснили корреспонденту «Комсомолки» в пресс-службе правительства, пользоваться мерами поддержки, предусмотренными государством для представителей пострадавших отраслей, смогут издатели книг, газет, журналов, периодики, телекомпании и радиостанции, сетевые издания, информационные агентства. Также в перечень внесена деятельность, связанная с печатанием газет.

- Сейчас роль СМИ особенно важна: граждане должны получать оперативную и достоверную информацию о происходящем, - отметил Михаил Мишустин.

Из-за введенных в связи с коронавирусом ограничений резко упала выручка от продажи прессы и книг. Сокращается подписка, снижаются доходы от рекламы. Как отметили в правительстве, к ним поступили многочисленные обращения граждан, ассоциаций, а также органов государственной власти с просьбой дополнительно поддержать представителей отрасли.

В числе мер поддержки, которыми смогут пользоваться российские медиа – полугодовая отсрочка по уплате всех налогов (кроме НДС), а также арендных платежей при использовании недвижимого имущества, находящегося в государственной, муниципальной или частной собственности, беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат, льготные кредиты по ставке в 2% на любые цели, мораторий на банкротство, проведение плановых и внеплановых проверок.

Дополнительно для представителей малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей предусмотрена отсрочка по уплате страховых взносов (и снижение их размера в два раза, если заработная плата работников выше 1 МРОТ), реструктуризация выплат, сформировавшихся в период предоставления отсрочки по уплате налогов и страховых взносов, сроком на один год ежемесячно равными долями, напомнили в правительстве.

Кроме того, предприятия из наиболее пострадавших отраслей могут получить гранты на выплату зарплат и оплату долгов за коммунальные услуги. Средства предоставляются из расчета 1 МРОТ на каждого сотрудника с условием, что компания сохранит 90 процентов своих штатных сотрудников.

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