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Мишустин весь в работе, несмотря на коронавирус: Выдало премьера только одно
09 мая 2020, 03:10 • 66 • Политика
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин весь в работе, несмотря на диагностированный у него ранее коронавирус. Так, премьер-министр 8 мая провёл заседание кабмина. Он вышел на связь прямо из больницы, однако выдало его местонахождение только одно.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 8 мая провёл заседание кабмина, несмотря на свою госпитализацию в связи с коронавирусом.
Премьер-министр вышел на связь прямо из больницы. Интерьер помещения, в котором он находился, максимально стилизовали под кабинет в Белом доме. В нём, в частности, появился флаг России.
Единственное, что выдавало местонахождение Мишустина, - чайная чашка, случайно оказавшаяся в кадре. Кроме того, на столе перед главой правительства находился всего один телефон для спецсвязи, в то время как на привычном рабочем месте премьера их обычно бывает несколько.
Члены кабмина в ходе удалённого заседания обсудили вопросы социально-экономической тематики, в том числе помощь ветеранам.
Напомним, Мишустин сообщил о болезни 30 апреля. После он был госпитализирован, однако продолжил выполнять должностные обязанности в дистанционном формате. В частности, глава Минфина Антон Силуанов недавно передавал, что премьер "активно вовлечён в рабочий процесс", несмотря на COVID-19.
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