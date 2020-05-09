Мишустин весь в работе, несмотря на коронавирус: Выдало премьера только одно

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 8 мая провёл заседание кабмина, несмотря на свою госпитализацию в связи с коронавирусом.

Премьер-министр вышел на связь прямо из больницы. Интерьер помещения, в котором он находился, максимально стилизовали под кабинет в Белом доме. В нём, в частности, появился флаг России.

Единственное, что выдавало местонахождение Мишустина, - чайная чашка, случайно оказавшаяся в кадре. Кроме того, на столе перед главой правительства находился всего один телефон для спецсвязи, в то время как на привычном рабочем месте премьера их обычно бывает несколько.

Члены кабмина в ходе удалённого заседания обсудили вопросы социально-экономической тематики, в том числе помощь ветеранам.

Напомним, Мишустин сообщил о болезни 30 апреля. После он был госпитализирован, однако продолжил выполнять должностные обязанности в дистанционном формате. В частности, глава Минфина Антон Силуанов недавно передавал, что премьер "активно вовлечён в рабочий процесс", несмотря на COVID-19.