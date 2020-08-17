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Мишустин в рамках рабочей поездки на Дальний Восток прибыл в Магадан

17 августа 2020, 14:20  •  51 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках поездки по дальневосточным регионам прибыл в Магадан, где планирует встретиться с губернатором области Сергеем Носовым и осмотреть социальные объекты и инфраструктуру.
Одним из объектов, которые глава правительства посетит в Магадане, является терминал Магаданского морского порта. Также Мишустин планирует осмотреть областной онкодиспансер, берегоукрепления участка Охотского моря и парк «Маяк», пишет «РИА Новости».
16 августа сообщалось, что Михаил Мишустин по возвращении из поездки по Дальнему Востоку намерен доложить президенту Владимиру Путину об инициативах, которые представили ему жители региона.
15 августа в ходе встречи с общественностью премьер-министр Михаил Мишустин одобрил идею строительства научно-образовательного кампуса на Камчатке, посвященного новым технологиям зеленой энергетики.
Также в ходе встречи Мишycтин посетовал, что приток молодежи на Камчатку сократился, и призвал вернуть на полуостров романтику, которая была в советское время.
Премьер-министр России находится в рабочей поездке по Дальнему Востоку. С 13 по 18 августа он посетит четыре дальневосточных региона — Чукотку, Камчатку, Магаданскую и Амурскую области.

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