Мишустин в "тайном кабинете": Премьер последовал примеру Путина

Глава российского правительства Михаил Мишустин последовал примеру Владимира Путина, проведя дистанционное совещание с членами кабмина. Журналисты в деталях рассмотрели "тайный кабинет" чиновника. Большой стол, несколько телефонов спецсвязи, компьютер и монитор с выведенными на связь членами кабмина.

В ходе совещания Мишустин пояснил, что именно в ближайшее время предстоит реализовать правительству.

Фото: government.ru

В частности, пояснил глава кабмина, надо разработать все подзаконные акты, необходимые для запуска пакета антикризисных мер, за один день, а утвердить - до конца недели.

Примечательно, акцентирует "МК", что обычно у чиновников на эту процедуру уходит несколько месяцев.

Впрочем, в деятельности Мишустина во главе правительства это уже не первая новация. Ранее он удивил иностранных журналистов тем, что ввёл рабочий день для чиновников не с полудня, как это было прежде, а традиционно для работающих граждан - с 9 утра.