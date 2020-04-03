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Мишустин в "тайном кабинете": Премьер последовал примеру Путина
03 апреля 2020, 16:35 • 70 • Политика
Глава правительства Михаил Мишустин провёл совещание с членами кабмина из "тайного кабинета". Премьер после дистанционного совещания накануне с главой государства последовал его примеру. Журналисты рассмотрели детали интерьера кабинета большого чиновника - обычный стол, металлическая лампа, стул, компьютер и несколько телефонов спецсвязи.
Глава российского правительства Михаил Мишустин последовал примеру Владимира Путина, проведя дистанционное совещание с членами кабмина. Журналисты в деталях рассмотрели "тайный кабинет" чиновника. Большой стол, несколько телефонов спецсвязи, компьютер и монитор с выведенными на связь членами кабмина.
В ходе совещания Мишустин пояснил, что именно в ближайшее время предстоит реализовать правительству.
Фото: government.ru
В частности, пояснил глава кабмина, надо разработать все подзаконные акты, необходимые для запуска пакета антикризисных мер, за один день, а утвердить - до конца недели.
Примечательно, акцентирует "МК", что обычно у чиновников на эту процедуру уходит несколько месяцев.
Впрочем, в деятельности Мишустина во главе правительства это уже не первая новация. Ранее он удивил иностранных журналистов тем, что ввёл рабочий день для чиновников не с полудня, как это было прежде, а традиционно для работающих граждан - с 9 утра.
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