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Мишустин уволил замминистра труда и соцзащиты Петрову
20 февраля 2020, 04:09 • 39 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увольнении Светланы Петровой с должности замминистра труда и социальной защиты РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в среду, 19 февраля.
«Освободить Петрову Светлану Валентиновну от должности заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации по ее просьбе», — говорится в тексте.
Ранее 19 февраля первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев сообщил, что на этот пост рассматривается кандидатура депутата Ольги Баталиной, сообщает агентство городских новостей «Москва».
По словам Исаева, с соответствующим предложением выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин и руководитель думских единороссов Сергей Неверов.
Ольга Баталина родилась 8 ноября 1975 года. Избиралась в Госдуму в 2011 и 2016 годах. Она является членом думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, а также заместителем секретаря генерального совета «Единой России».
21 января был объявлен новый состав правительства. Минтруд возглавил Антон Котяков.
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