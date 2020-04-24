Мишустин уволил замглавы Минпромторга Овсянникова после скандала в аэропорту

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Дмитрия Овсянникова с поста замглавы Минпромторга после скандала в аэропорту Ижевска. Об этом сообщили в партии «Единая Россия» в четверг, 23 апреля.

«Единая Россия» настаивала на этом решении. 8 апреля Овсянникова исключили из партии «за хамское поведение», — говорится в Telegram-канале партии.

К сообщению прикреплено фото соответствующего распоряжения, в котором говорится, что Овсянников освобождается с поста замминистра промышленности и торговли «в связи с сокращением этой должности» — 10 апреля Мишустин подписал постановление, которым сократил число заместителей главы Минпромторга с 11 до 10.

Инцидент произошел 5 апреля. Сообщалось, что в аэропорту Ижевска перед вылетом в Москву Овсянникову пришлось несколько раз пройти рамки металлоискателя, так как детектор фиксировал наличие у него металлических предметов. После процедуры на требование сотрудников службы безопасности предъявить посадочный талон бывший чиновник ответил нецензурными выражениями, за что на него составили протокол о мелком хулиганстве.

Поначалу Овсянников отрицал факт происшествия, но позже прислал официальный комментарий, в котором назвал требования службы безопасности перегибанием палки, однако указал, что просьбы он выполнил. При этом позднее бывший замминистра неоднократно выражал сожаление о произошедшем.

Поведение Овсянникова осудили и в Минпромторге. В ведомстве в комментарии «Известиям» отметили, что служебное удостоверение чиновника создано не для того, чтобы оправдывать им нарушение закона.

Недопустимым поведение Овсяникова назвал и глава министерства Денис Мантуров. 11 апреля он сообщил, что бывший чиновник больше не будет участвовать в работе ведомства.

Дело о мелком хулиганстве в отношении Овсянникова рассмотрит Завьяловский районный суд в Удмуртии 27 апреля.