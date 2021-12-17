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Мишустин уволил главу Росжелдора

17 декабря 2021, 21:40  •  58 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин уволил главу Росжелдора Игоря Коваля. В правительстве объяснили причину.
Руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) Игорь Коваль освобождён от должности. Распоряжение об этом подписал Михаил Мишустин.
В сообщении правительства России указана причина: Коваль переходит на другую работу. Его место в Росжелдоре займёт заместитель Александр Иванов. Он назначен исполняющим обязанности агентства.

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