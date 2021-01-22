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Мишустин уволил двух важных федеральных чиновников

22 января 2021, 16:45  •  293 • Политика
Михаил Мишустин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Премьер-министр продолжает масштабные кадровые перестановки
Глава Россвязи Олег Духовницкий и заместитель председателя Фонда обязательного медицинского страхования Юрий Нечепоренко лишились своих должностей. Михаил Мишустин подписал указ об увольнении чиновников.
Духовницкого уволили с поста в связи с упразднением Россвязи, написано в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Свою должность он занимал с 2012 года, заменив предыдущего руководителя Валерия Бугаенко, скончавшегося в июне 2011-го.
Также Мишустин принял решение об увольнении Юрия Нечепоренко, занимавшего должность зампреда фонда ОМС с 2012 года, сообщает "Общественная служба новостей".
В конце прошлого года премьер подписал указ об увольнении 37 высокопоставленных чиновников.
В начале 2021 Михаил Мишустин продолжил масштабные кадровые перестановки, сделав безработными еще 32 тысячи чиновников.
Также в рамках масштабной реформы управления он лишил должностей трех заместителей министерств: Минприроды, Минтранса и Министерства по развитию Дальнего Востока.

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