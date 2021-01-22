|
Мишустин уволил двух важных федеральных чиновников
22 января 2021, 16:45 • 293 • Политика
Премьер-министр продолжает масштабные кадровые перестановки
Глава Россвязи Олег Духовницкий и заместитель председателя Фонда обязательного медицинского страхования Юрий Нечепоренко лишились своих должностей. Михаил Мишустин подписал указ об увольнении чиновников.
Духовницкого уволили с поста в связи с упразднением Россвязи, написано в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Свою должность он занимал с 2012 года, заменив предыдущего руководителя Валерия Бугаенко, скончавшегося в июне 2011-го.
Также Мишустин принял решение об увольнении Юрия Нечепоренко, занимавшего должность зампреда фонда ОМС с 2012 года, сообщает "Общественная служба новостей".
В конце прошлого года премьер подписал указ об увольнении 37 высокопоставленных чиновников.
В начале 2021 Михаил Мишустин продолжил масштабные кадровые перестановки, сделав безработными еще 32 тысячи чиновников.
Также в рамках масштабной реформы управления он лишил должностей трех заместителей министерств: Минприроды, Минтранса и Министерства по развитию Дальнего Востока.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
293
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 января 2021, 02:35
|
17 января 2021, 09:20
|
17 января 2021, 10:15
|
16 января 2021, 10:25
|
22 января 2021, 01:10
|
16 января 2021, 06:45
|
20 января 2021, 13:25