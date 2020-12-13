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Мишустин утвердил состав рабочей группы по ситуации с ценами на продукты

13 декабря 2020, 02:20  •  35 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин в субботу, 12 декабря, утвердил состав межведомственной рабочей группы по ситуации с ценами на продукты.
«В нее вошли первый вице-премьер Андрей Белоусов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, глава Росстата Павел Малков», — сообщается в документе на сайте правительства России.
В рабочую группу также попали помощник председателя правительства Игорь Артемьев, замруководителя аппарата правительства Алексей Уваров и директор департамента экономического развития и финансов правительства Василий Толоко.
Президент России Владимир Путин 9 декабря заявил, что рост цен на базовые продукты питания в стране нельзя списывать на пандемию коронавируса. В частности, он выразил удивление ростом цен на сахар, подсолнечное масло, хлеб, муку.
Генпрокуратура 11 декабря поручила проверить во всех регионах обоснованность роста цен на продукты.
Министерство сельского хозяйства России разработает комплекс решений по стабилизации цен на основные значимые продукты уже к 14 декабря.
Кроме того, Мишустин поручил представить до 21 декабря предложения по созданию системы мониторинга за ценами на социально значимые товары.

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